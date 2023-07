RB Leipzig steekt de draak met Xavi Simons en maakt zijn rugnummer bekend

RB Leipzig heeft de komst van Xavi Simons op humoristische wijze bekendgemaakt. De Bundesliga-club maakt een eigen variant van de veelbesproken aankondiging van Simons, die een samenwerking met Puma aankondigde toen iedereen transfernieuws verwachtte. Overigens maakt Leipzig ook bekend dat Simons met rugnummer 20 gaat spelen. Bij PSV had hij rugnummer 10 gekregen, maar hij koos er toch voor om via Paris Saint-Germain op huurbasis naar Leipzig te gaan.

Simons komt op de website van Leipzig ook zelf met een reactie. "De Bundesliga is een van de beste competities van Europa en Leipzig is een van de beste ploegen in de Bundesliga", zegt hij. "Het is de juiste stap voor mij, want Leipzig bewijst continu hoe goed het is in het ontwikkelen van jonge spelers. Ik voeg me bij een club die regelmatig Champions League-voetbal speelt. De selectie bestaat uit een perfecte mix van jonge en ervaren spelers."

"De hele club is gedreven om successen te boeken. Ik ben erg onder de indruk van de speelstijl van Leipzig en ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kwaliteiten goed bij de ploeg pas", vervolgt de talentvolle aanvallende middenvelder annex aanvaller. "We kunnen samen veel bereiken. Ik kan niet wachten om met mijn nieuwe ploeggenoten op het veld te staan en aan het seizoen te beginnen."