Xavi Simons spreekt PSV-supporters toe en bedankt één man in het bijzonder

Xavi Simons heeft een afscheidsvideo opgenomen voor de supporters van PSV. De smaakmaker, die terugkeerde naar Paris Saint-Germain en komend seizoen wordt verhuurd aan RB Leipzig, bedankt de supporters voor hun steun in het afgelopen seizoen. Verder spreekt hij één man in het bijzonder toe: de vertrokken trainer Ruud van Nistelrooij.

"Lieve PSV-fans", opent Simons zijn boodschap. "Ik wil jullie laten weten hoe bijzonder dit seizoen voor mij is geweest. Dit jaar is zonder twijfel het jaar waarin ik het meest heb genoten om profvoetballer te zijn. Vanaf de eerste dag heb ik jullie liefde van dichtbij gevoeld. Jullie openden de deuren van jullie huis. Ik merkte gelijk dat ik deel uitmaakte van de grote PSV-familie." Simons voelde zich geliefd en welkom, zegt hij. "Ik prijs mezelf gelukkig dat ik de kleedkamer heb mogen delen met spelers die een grote indruk op mij hebben achtergelaten. De prijs van topscorer is van ons allemaal."

De aanvallende middenvelder annex aanvaller licht Van Nistelrooij in het bijzonder uit. "Dankzij hem kwam mijn grote droom uit: spelen op een WK met Oranje. Hij haalde het beste in mij naar boven. We wonnen helaas niet de landstitel, maar plaatsten ons wel voor de voorronde van de Champions League en wonnen de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker. Dat waren magische momenten die we niet zullen vergeten. Als ik dit zo zeg raakt het mij heel erg, omdat ik mij nog nooit ergens zo snel heb thuis gevoeld. Ik koester elk moment in dit shirt. Eindhoven en PSV zullen altijd heel belangrijk voor mij zijn. Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor alles wat jullie voor mij hebben gedaan. Adios, Xavi."

Simons komt op de website van Leipzig ook met een reactie. "De Bundesliga is een van de beste competities van Europa en Leipzig is een van de beste ploegen in de Bundesliga", zegt hij. "Het is de juiste stap voor mij, want Leipzig bewijst continu hoe goed het is in het ontwikkelen van jonge spelers. Ik voeg me bij een club die regelmatig Champions League-voetbal speelt. De selectie bestaat uit een perfecte mix van jonge en ervaren spelers."

"De hele club is gedreven om successen te boeken. Ik ben erg onder de indruk van de speelstijl van Leipzig en ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn kwaliteiten goed bij de ploeg pas", vervolgt de talentvolle aanvallende middenvelder annex aanvaller. "We kunnen samen veel bereiken. Ik kan niet wachten om met mijn nieuwe ploeggenoten op het veld te staan en aan het seizoen te beginnen."