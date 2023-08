Ayase Ueda arriveert bij Feyenoord; totale transfersom valt iets hoger uit dan gedacht

Ayase Ueda is in Rotterdam, zo weet journalist Fabrizio Romano woensdagochtend te melden. De aanvaller staat op het punt om zijn transfer van Cercle Brugge naar Feyenoord af te ronden. Romano meldt dat de exacte transfersom 9 miljoen euro plus 1,25 miljoen euro aan variabelen bedraagt, en een doorverkooopclausule van twintig procent.

Eerder maakten Belgisch media al melding van een afkoopsom van 9 miljoen en 1 miljoen aan bonussen; volgens Romano vallen de bonussen in totaal dus 250.000 euro hoger uit. De transfermarktexpert weet te melden dat Ueda woensdagochtend de medische keuring ondergaat.

Technisch directeur Carlos Aviña van Cercle bevestigde zondag al dat Ueda op weg was naar Feyenoord. "Dit is niet alleen voor ons een recordtransactie. Ook Feyenoord betaalde nooit eerder zoveel voor een speler. Ayase Ueda heeft zich bij ons kunnen manifesteren en is Cercle Brugge zeer dankbaar voor dat belangrijke jaar in zijn carrière", zo liet Aviña weten.

Ueda heeft er net zijn eerste seizoen in Europa opzitten. Cercle Brugge plukte de 24-jarige spits afgelopen zomer weg bij Kashima Antlers uit zijn vaderland. Die club ontving een transfersom van 1,3 miljoen euro. In België maakte Ueda dat bedrag meer dan waar, getuige zijn 23 treffers in 42 officiële duels. Bovendien maakte hij in juni zijn eerste doelpunt voor de Japanse nationale ploeg in een oefenwedstrijd tegen El Salvador.

