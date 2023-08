Ayase Ueda richt zich tijdens eerste Feyenoord-interview tot twee spelers

Ayase Ueda mag zich vanaf vandaag (donderdag) officieel speler van Feyenoord noemen. De Japanner zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract en is de nieuwe recordaankoop van de Rotterdammers. In gesprek met de clubkanalen van Feyenoord reageerde de 24-jarige spits op zijn transfer en ligt hij zijn keuze voor de kampioen van het afgelopen Eredivisieseizoen toe.

Ueda wordt de derde Japanner die in dienst treedt bij Feyenoord. De andere twee Japanners die voor de Rotterdammers speelden waren volgens Ueda doorslaggevend in zijn keuze. “Ten eerste omdat ik in de Champions League wil spelen, en omdat Shinji Ono en Ryo Miyaichi ook voor Feyenoord uitkwamen, wil ik dat ook graag doen”, spreekt de van Cercle Brugge-overgekomen aanvaller.

Diezelfde Ono verwelkomende Ueda in een speciale video die Feyenoord naar buiten bracht tijdens de bekendmaking van de transfer. Ono speelde tussen 2001 en 2005 voor de club uit Rotterdam-Zuid. De middenvelder speelde meer dan honderd wedstrijden voor Feyenoord. Miyaichi heeft een wat minder groot verleden bij de Rotterdammers. In het seizoen 2011 werd hij gehuurd van Arsenal en kwam hij twaalf wedstrijden in actie.

“Ik zag Ono spelen toen ik jonger was, en ik weet dat ze gepassioneerde supporters hebben. Ik kijk er dus naar uit om voor ze te spelen. Ik heb gehoord dat De Kuip altijd vol zit, dus ik kijk er naar uit om voor de supporters te scoren. Ik hoop dat ik kan uitgroeien tot een betere speler en hier mijn carrière kan opbouwen. Dus hou me maar in de gaten”, reageerde Ueda verder op zijn transfer.