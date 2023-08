Bosz-ball: waanzinnige aanval van PSV in de striemende regen tegen Sturm Graz

Luuk de Jong heeft dinsdagavond tweemaal gescoord in de eerste helft van de wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz.. De spits kopte halverwege de eerste helft de 2-0 binnen, na fraai voorbereidend werk van Isaac Babadi en Johan Bakayoko, en zorgde daarna ook voor de 3-0. Eerder in de wedstrijd had Isaac Babadi de score al geopend.

Volg de wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz in ons liveverslag!

Bij de 2-0 liet Babadi tegenstander Jon Gorenc Stankovic met een fraaie voetbeweging zijn hielen zien en lanceerde hij vervolgens Bakayoko, die het vernuft en de snelheid had om een tackle van verdediger David Affengruber te ontwijken. Daarna gaf hij een voorzet op De Jong, die voor zijn bewaker bleef en met een knappe, achterwaartse kopbal voor de 2-0 zorgde. Het leverde mooie beelden op van een euforische De Jong in de striemende regen. Niet veel later knalde De Jong de 3-0 tegen de touwen in een rebound na een schot van Noa Lang.

Eerder in de wedstrijd had Babadi al de 1-0 gemaakt. De jongeling ontving de bal in het strafschopgebied van Bakayoko en plaatste het leer in de linkerhoek, buiten bereik van keeper Kjell Scherpen. De VAR had even nodig om de goal te bevestigen, maar dat gebeurde wel.

PSV hoopt te winnen om zo met een voorsprong naar Oostenrijk af te reizen voor de return van volgende week. De winnaar van het tweeluik neemt het in de laatste Champions League-voorronde op tegen Rangers FC of Servette FC.

Class finish from Luuk de Jong! 👌



The Dutchman gives PSV a two-goal lead! 🤩 pic.twitter.com/ZJXru3jSKC — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 8, 2023

Wat een fantastisch doelpunt: de techniek, het inzicht en de tweebenigheid van Babadi, de snelheid, het vermogen te ontwijken en de voorzet van Bakayoko, de klassieke kopbal van Luuk de Jong. Echt formidabel. #psvstu — Willem Vissers (@vkwillemvissers) August 8, 2023