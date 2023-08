Babadi leeft jongensdroom: jongste PSV-doelpuntenmaker sinds Ihattaren

Isaac Babadi heeft zich meteen doen gelden in de wedstrijd tussen PSV en Sturm Graz. De achttienjarige aanvallende middenvelder opende al in de vijfde minuut de score.

Babadi leeft een jongensdroom: de piepjonge spelmaker kreeg in de voorbereiding kansen dankzij het vertrek van Xavi Simons, won vrijdag als basisspeler de Johan Cruijff Schaal en heeft tegen Sturm Graz zijn eerste doelpunt voor PSV 1 gemaakt.

Babadi ontving de bal in het strafschopgebied van Johan Bakayoko en plaatste het leer in de linkerhoek, buiten bereik van keeper Kjell Scherpen. De VAR had even nodig om de goal te bevestigen, maar dat gebeurde wel.

Opta weet dat Babadi met zijn 18 jaar en 124 dagen de jongste doelpuntmaker is voor PSV in een Europese wedstrijd sinds Mohamed Ihattaren in december 2019 (17 jaar, 303 dagen).

PSV hoopt te winnen om zo met een voorsprong naar Oostenrijk af te reizen voor de return van volgende week. De winnaar van het tweeluik neemt het in de laatste Champions League-voorronde op tegen Rangers FC of Servette FC.