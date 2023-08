De laatste transferplannen van PSV: kan Stewart nóg een verrassende naam uit de hoge hoed toveren?

Het ambitieuze PSV is wervelend begonnen aan het nieuwe seizoen. De Eindhovense ploeg kende een aardige metamorfose ten opzichte van vorig seizoen. Op sportief vlak slaagden de Eindhovenaren erin om de zeer gewilde Peter Bosz te strikken, en in de persoon van Earnest Stewart kwam er eindelijk een nieuwe ‘td’ naar het Philips Stadion. Gedurende de transferzomer presenteerde de club uit de Lichtstad al enkele veelbelovende aankopen voor het seizoen, wat tot dusverre zijn vruchten heeft afgeworpen. Wat kunnen we in de slotfase van de transferperiode nog verwachten van PSV?

Met het verrassende en veelbesproken vertrek van Ruud van Nistelrooij kenden de Eindhovenaren een hectisch einde van het afgelopen seizoen. De ploeg wist zich onder leiding van interim-trainer Fred Rutten op de allerlaatste speeldag te verzekeren van de tweede plaats en een plekje in de voorronde van de Champions League. Alsnog heerste er gematigde teleurstelling in Eindhoven. Het spel dat de ploeg liet zien was lang niet altijd om over naar huis te schrijven. Daarnaast verloor PSV wedstrijden tegen degradanten FC Emmen, SC Cambuur en FC Groningen, waardoor het aan het einde van het seizoen dure punten tekortkwam voor het kampioenschap. Om PSV klaar te maken voor het nieuwe seizoen én de Champions League moest er veel gebeuren.

Bosz, die eerder gelinkt werd aan zowel Ajax, Feyenoord als FC Twente, moest voor een renovatie zorgen in Eindhoven. De oefenmeester, die nog maar amper ervaring heeft met het winnen van prijzen, zag spelers als Fabio Silva (terug naar Wolverhampton), Érick Gutiérrez (Guadalajara) en Jarrad Branthwaite (terug naar Everton) vertrekken en kon kreeg de opdracht om een nieuw kampioenswaardig elftal te smeden. Nadat PSV de strijd had gewonnen om Ricardo Pepi, slaagde de club erin om zich zeer verrassend te versterken met Noa Lang. De oud-Ajacied maakte furore in België en keerde met torenhoge verwachtingen terug in Nederland. Mede dankzij de komst van Lang, werd PSV al snel gezien als een van de titelfavorieten, zeker omdat Xavi Simons nog altijd voor de Eindhovenaren speelde.

Veelbelovende start

Die hoop was echter van korte duur. De smaakmaker van het afgelopen seizoen was vrijwel onhoudbaar voor PSV en vertrok halverwege juli terug naar Paris Saint-Germain, dat hem direct weer liet vertrekken naar RB Leipzig. Op het eerste oog een behoorlijke dreun voor Bosz en zijn elftal, al lijken veel PSV’ers er momenteel wel mee te kunnen leven. Door de sterke voorbereiding van de achttienjarige Isaac Babadi, die in de gewonnen Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen Feyenoord (0-1 winst door een doelpunt van Lang) veel indruk maakte, beschikken de Eindhovenaren wellicht al over een nieuw pareltje.

PSV legde dus beslag op de Johan Cruijff Schaal en tankte daarmee veel vertrouwen voor de Europese clash met Sturm Graz. Dat de ploeg van Bosz beschikte over vertrouwen, was duidelijk te zien. De eerste wedstrijd van het tweeluik werd met 4-1 gewonnen en ook in Oostenrijk was PSV met 1-3 te sterk. Tussendoor wonnen de Eindhovenaren de seizoensopener tegen FC Utrecht (2-0). Het vertrouwen werd daardoor alsmaar groter bij PSV, zeker toen Stewart Malik Tillman (Bayern München), Jerdy Schouten (Atalanta) en Sergino Dest (FC Barcelona) naar het Philips Stadion wist te halen.

Laatste transferplannen

PSV won de tweede Eredivisiewedstrijd tegen Vitesse en speelde de knock-outronde voor de Champions League tegen Rangers FC met 2-2 gelijk. Zes dagen voor het sluiten van de markt lijkt de ploeg van Bosz nog niet klaar. Het enige pijnpunt van PSV lijkt op dit moment de defensie. Onder meer de fans zijn niet bepaald te spreken over André Ramalho, waardoor er mogelijk nog een centrumverdediger naar Eindhoven trekt. In eerste instantie werd Zeno Debast van Anderlecht genoemd, maar zijn komst lijkt door deze tweet van Rik Elfrink ver weg. Stewart blijft op zoek naar versterkingen in de defensie. Miles Robinson van Atlanta United gold als alternatief, al is het al een tijdje rustig rondom zijn naam.

Wil PSV zichzelf nog roeren op de transfermarkt, lijkt het erop dat het Ibrahim Sangaré moet verkopen. De Ivoriaan kan voor een behoorlijk geldbedrag verkassen naar de Premier League, maar is vooralsnog niet akkoord over een transfer. Daarnaast hengelen verschillende Europese grootmachten naar de komst van Johan Bakayoko, al wil PSV niet graag meewerken aan een deal. Alleen als er buitengewoon hoge bedragen worden geboden, 'denken de Eindhovenaren na' over een transfer. Mocht PSV uiteindelijk nog geld in het laatje krijgen, versterkt het zich waarschijnlijk met Aster Vranckx van VfL Wolfsburg, die zo’n twaalf miljoen euro moet kosten. Het zou ook zomaar kunnen dat Branthwaite alsnog gaat terugkeren in het Philips Stadion. Woensdag werd bekend dat de club werk wil maken van de centrale verdediger. Verder is de kans groot dat er in dezer dagen meerdere namen uit de hoge hoed van Stewart worden getoverd.