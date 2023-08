Mike Verweij: 'Van Halst ontsnapt bij Ziggo Sport aan de enige relevante vraag'

Terwijl Ajax zaterdag tegen Excelsior speelde, was Jan van Halst in de studio van Ziggo Sport om het buitenlands voetbal te analyseren. Desondanks kreeg hij van presentator Bas van Veenendaal wel vragen over zijn functie als commissaris van Ajax. De enige relevante vraag bleef volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij echter achterwege.

"Tijdens Excelsior – Ajax staat Jan van Halst in de studio van Ziggo Sport om over Ajax te praten. Hij zei zeer tevreden te zijn over de aankopen", merkt Verweij op in de podcast Kick-Off. "Ajax speelt gelijk bij Excelsior, dus die timing was natuurlijk dramatisch. Maar het allerraarste vind ik, en wat dat betreft kan Jan van Halst beter commissaris worden in Noord-Korea… Bas van Veenendaal staat er als presentator en moet natuurlijk maar één vraag stellen: hoe zit het met Spertsyan? En wat vinden de commissarissen ervan? Als Van Halst dan toch over Ajax praat, dan moet je die vraag stellen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet bij de hoofdsponsor van Ajax. Dat vind ik doodzonde. Ik vind het allereerst gek dat hij niet bij die wedstrijd is, want hij krijgt 50.000 euro per jaar om commissaris te zijn van Ajax."

Valentijn Driessen reageert: "Ter verdediging van Van Halst: bij Ziggo krijgt hij meer. Dat is een veel beter betaalde nevenfunctie." Verweij had graag gezien dat Van Halst duidelijkheid zou scheppen over het standpunt van de raad van commissarissen over de mogelijke komst van FC Krasnodar-ster Eduard Spertsyan. "Ik denk dat de commissarissen Sven Mislintat verbieden om hem te halen, maar dat weet eigenlijk niemand zeker. Je hoort geluiden dat ze op de achtergrond nog met hem bezig zijn, maar ook dat zijn komst uitgesloten zou zijn. Daar had Van Halst eindelijk duidelijkheid over kunnen geven."

De raad van commissarissen geeft directeur voetbalzaken Mislintat volgens eerdere berichtgeving inderdaad geen toestemming om de aanvallende middenvelder weg te halen bij FC Krasnodar. Met name rvc-voorzitter Pier Eringa en commissaris Annette Morsman zitten met de kwestie in hun maag. Zij zouden het onverantwoord vinden om zaken te doen met een Russische club.