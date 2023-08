Niet Atlético Madrid of FC Barcelona: Sofyan Amrabat 'hard op weg' naar de Premier League

Liverpool lijkt de nieuwe werkgever van Sofyan Amrabat te worden. De international van Marokko werd de afgelopen maanden in verband gebracht met Atlético Madrid, FC Barcelona en Manchester United, maar volgens het Algemeen Dagblad is Liverpool 'hard op weg' om de deal deze week af te ronden.

Amrabat blaast volgende week 27 kaarsjes uit, maar heeft in zijn loopbaan al aardig wat clubs versleten. De middenvelder maakte in de zomer van 2017 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord. De Rotterdammers telden vier miljoen euro neer voor zijn komst, maar het avontuur van Amrabat in De Kuip werd geen succes. Na één jaar vertrok hij naar Club Brugge, dat hem weer een jaar later verhuurde aan Hellas Verona. Amrabat maakte in de winter van 2020 definitief de overstap naar Hellas Verona en via die club arriveerde hij een half jaar later bij Fiorentina.

De Marokkaans international groeide de afgelopen jaren uit tot belangrijke kracht op het middenveld van de Italiaanse subtopper, maar speelde zich vorige winter pas definitief in de kijkers bij de Europese topclub. Dat had de middenvelder te danken aan zijn optredens met de nationale ploeg tijdens het WK in Qatar. Met Amrabat als absolute sterkhouder verbaasde Marokko de wereld door in de groepsfase België te verslaan en in de knock-outfase af te rekenen met Spanje én Portugal. De Noord-Afrikanen strandden uiteindelijk in de halve finale.

Amrabat leek zijn ijzersterke optredens in Qatar in januari al te bekronen met een (tijdelijke) transfer naar FC Barcelona, maar daar wilde Fiorentina toen niet aan meewerken. Ruim een half jaar later lijkt de middenvelder zijn toptransfer bijna te pakken te hebben. “Bronnen verzekeren dat Liverpool hard op weg is om de deal de komende dagen af te ronden”, schrijft het AD. Volgens de krant is het ‘wel verrassend’ dat Amrabat mogelijk teamgenoot wordt van Virgil van Dijk en Cody Gakpo. “De club behoorde tot voor kort niet tot de concreet geïnteresseerden. Dat geldt wel voor Manchester United, waar manager Erik ten Hag hem als serieuze optie voor het middenveld beschouwt, en het Spaanse Atlético Madrid, dat Amrabat al lager op de korrel heeft.”

Het nieuws van het AD volgt een paar uur nadat bekend werd dat Liverpool ook Ryan Gravenberch opnieuw op de korrel heeft. De oud-speler van Ajax leek een overstap naar Liverpool vorige maand nog uit zijn hoofd te moeten zetten, maar de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Premier League is hem naar verluidt nog niet vergeten.