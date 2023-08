Valentijn Driessen gaat niet mee in hosanna-stemming PSV: 'Ze hadden er drie of vier tegen kunnen krijgen'

PSV won dinsdagavond met 4-1 van Sturm Graz en liet bij tijd en wijle meer dan uitstekend voetbal zien. Nederlandse kranten waren razend enthousiast over de ploeg van Peter Bosz, hoewel de oefenmeester zelf nog genoeg verbeterpunten zag. De PSV-trainer is niet de enige man die kritisch is op de Eindhovenaren, want ook Chef Voetbal van De Telegraaf Valentijn Driessen ziet minpuntjes.

'Zij waren de twee spelers die erboven uitsprongen' | FCUpdate Persco

“Snap je dat Peter Bosz niet helemaal tevreden was over de wedstrijd?”, krijgt Driessen de vraag na afloop van de persconferentie. “Ja, dat snap ik wel. PSV had er minimaal acht moeten maken, maar ze hadden er ook drie of vier tegen kunnen krijgen”, antwoordt de journalist. “Dat was ook al tegen Feyenoord het geval, dat de defensie redelijk vaak staat te slapen waardoor ze veel kansen weggeven.”

Tegen Sturm Graz zag Driessen dat PSV een aantal keer goed weg kwam. “Op een gegeven moment was het zelfs vijf tegen drie, maar dat speelde Sturm Graz gewoon niet goed uit omdat ze de kwaliteiten daarvoor niet hebben. Speel je dadelijk in de groepsfase van de Champions League wél tegen een goede tegenstander, wordt dat noodlottig”, vertelt de Chef Voetbal, die met name André Ramalho door het ijs ziet zakken. “Daar kun je de Champions League niet mee in, en je moet je zelfs afvragen of je met hem de Eredivisie in kan.”

Ook Jordan Teze en Patrick van Aanholt vielen tegen volgens de journalist. Over laatstgenoemde wil Driessen nog even inhaken. “Die liep een bal over de lijn, waar hij gewoon vanaf moet blijven, want dan is het gewoon een goal. Vervolgens laat hij zich aftroeven bij de tegengoal uit de corner en laat hij in de tweede helft nog een grote kans liggen. Die komt dus eigenlijk ook gewoon te kort.”

Desondanks durft Driessen het wel aan om te zeggen dat PSV door is naar de volgende ronde van de Champions League-kwalificatie. “Dan wordt het of FC Servette of Rangers FC, en ik denk dat PSV een hele goede kans maakt.”