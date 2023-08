Nederlandse kranten over indrukwekkend PSV: ‘Als hij aan de bal komt, veert het hele publiek op’

PSV staat na de 4-1 zege op Sturm Graz met één been in de volgende kwalificatieronde van de Champions League-groepsfase. De ploeg van Peter Bosz liet bij vlagen uitstekend voetbal zien, al was de oefenmeester het daar overigens niet mee eens. De Nederlandse kranten zijn daarentegen wél lyrisch over de Eindhovenaren.

'Zij waren de twee spelers die erboven uitsprongen' | FCUpdate Persco

Artikel gaat verder onder video

PSV ging de rust in met een riante 3-1 voorsprong, die volgens De Telegraaf hoger had kunnen zijn. “Sturm Graz werd in het eerste halfuur compleet overvleugeld en het moet de Oostenrijkse club geduizeld hebben gezien de onophoudelijke aanvalsgolven”, schrijft het dagblad. “Met name Noa Lang was bij tijd en wijle compleet onhoudbaar voor de defensie van de Oostenrijkse nummer twee van vorig seizoen. Het publiek in het Philips Stadion veert direct op, als hij aan de bal komt, omdat er dan steeds wat bijzonders gebeurt. Wat dat betreft heeft de kleurrijke aanvaller het stokje van Simons overgenomen.”

“Ook na rust was het een ongelijke strijd in het enthousiast meelevende Philips Stadion. PSV kreeg legio kansen via Lang, Bakayoko en De Jong, maar Scherpen wist een grotere achterstand aanvankelijk te voorkomen”, omschrijft De Telegraaf. “PSV wervelde op het veld, kreeg kans op kans, maar verzuimde in die fase nog de genadeklap uit te delen”, viel er te lezen in het Eindhovens Dagblad.

“Sturm Graz is niet de grootste tegenstander, maar toch: PSV verpulverde de nummer twee van de Oostenrijkse competitie zo’n beetje”, voegde de ochtendkrant eraan toe. “PSV verzuimde om een monsterscore neer te zetten. Maar met een marge van drie goals kan het volgende week in Oostenrijk amper nog misgaan voor Bosz en zijn ploeg.

“Niemand heeft het meer over de vertrokken sterspeler Xavi Simons”, is er te lezen in het NRC Handelsblad. “Het straalt, vooral in de eerste helft, verbetenheid uit. Wilskracht, overtuiging, met veel drang naar voren. In een hoog tempo, makkelijk gaat de bal van voet naar voet, vaak door één keer te raken”, schreef het dagblad.