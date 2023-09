Arne Slot licht tipje van de sluier op over vervanging van Giménez en Ueda

Luka Ivanusec, Igor Paixão en Yankuba Minteh lijken tegen Celtic de voorhoede van Feyenoord te zullen gaan vormen. Op de persconferentie wil Arne Slot nog niet zeggen wie in de spits gaat staan, al is het goed denkbaar dat er tijdens de wedstrijd veel positiewisselingen zijn in de voorste linie.

Feyenoord kan niet beschikken over Santiago Giménez en Ayase Ueda, waardoor er plots geen ‘echte’ spits meer over is. Ivanusec, Paixão en Minteh kunnen in zijn ogen echter wel op die plek spelen. “Ik denk dat iedereen die hier zit wel weet wie er in het elftal zullen komen. Dan staan er drie spelers voorin die alle drie in de spits kunnen spelen en alle drie linksbuiten kunnen spelen en twee van de drie ook nog eens rechtsbuiten.”

“We gaan er straks nog op trainen en dan maken we die keuze. Het is ook niet uitgesloten dat de spitspositie in fases van de wedstrijd door verschillende spelers wordt ingevuld”, aldus Slot, die het belangrijk vindt om de thuiswedstrijden in de Champions League te winnen. “Ik denk dat als je door wil komen in een groep, je elke thuiswedstrijd zal moeten winnen. Dat staat los van wie er morgen op het programma staat.”

Hij ziet Celtic bij voorbaat niet als de zwakke broeder in de groep. “Het is zeker niet zo dat ik een van de drie clubs anders inschat. Celtic is, naast ons, de enige kampioen in de poule en die andere twee komen weer uit sterkere competities. Maar ik vind dat je altijd heel veel respect moet hebben voor ploegen die kampioen zijn geworden, omdat ik nu uit eigen ervaring weet hoe moeilijk het is om dat te worden.”