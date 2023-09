'FC Barcelona heeft een duidelijk plan met Frenkie de Jong, maar moet flink aan de bak'

Frenkie de Jong behoorde in de eerste weken van het nieuwe seizoen tot de uitblinkers bij FC Barcelona en bewees donderdagavond tijdens de ontmoeting tussen Nederland en Griekenland andermaal dat hij in uitstekende doen is. FC Barcelona hoopt nog jaren van de middenvelder te kunnen genieten. De Jong heeft in Catalonië nog een contract tot de zomer van 2026, maar als het aan zijn club ligt, dan komen er twee contractjaren bij. Daarvoor zal de Oranje-international wel weer wat salaris moeten inleveren.

Dat voetbal onvoorspelbaar is, bewijst het huwelijk tussen FC Barcelona en De Jong. De Nederlander verkaste in de zomer van 2019 van Ajax naar FC Barcelona. De Catalanen telden een miljoenenbedrag neer voor De Jong, maar hij slaagde er in zijn eerste jaren niet in de hoge verwachtingen waar te maken. FC Barcelona-president Joan Laporta zat vooral met het hoge salaris van De Jong in zijn maag. De Nederland behoorde tot de absolute grootverdieners in de selectie, maar de club moest snijden in de salarissen om nieuwe spelers aan te kunnen trekken én hen te kunnen inschrijven voor de competitie.

Laporta eiste andermaal een salarisvermindering, maar daar wilde De Jong niet aan beginnen. Dat schoot bij Laporta in het verkeerde keelgat. De Spanjaard dreigde een zaak aan te spannen tegen De Jong en probeerde hem te verkopen aan Manchester United. De Nederlander liet zich echter niet gek maken en ging voor zijn kans bij FC Barcelona. Een jaar later is hij niet meer uit de basiself van Xavi Hernández weg te denken. De oefenmeester benoemde De Jong zelfs tot één van zijn vier aanvoerders. FC Barcelona hoopt nu het contract van de speler open te breken en denkt daarbij aan dezelfde formule als bij Marc-André Ter Stegen. Dat schrijft Mundo Deportivo althans. Ter Stegen zette zijn krabbel onder een contractverlenging tot medio 2028, maar leverde wel een deel van zijn salaris in om ruimte te maken voor de nieuwkomers.

Het is echter de vraag of De Jong van plan is daarmee in te stemmen. Sport schreef eerder deze week al dat de kou tussen FC Barcelona en de entourage van de middenvelder nog niet helemaal uit de lucht is. Volgens Sport zijn de mensen om De Jong heen nog steeds beledigd door het handelen van de club vorig jaar. Het is aan Deco, de nieuwe sportief directeur van FC Barcelona, om de relatie tussen de club en de entourage van De Jong te verbeteren. Volgens informatie van Mundo Deportivo is diens entourage echter niet voornemens haast te maken met een contractverlenging. Zij willen eerst duidelijk signalen zien dat De Jong de komende jaren een belangrijke speler zal zijn voor Barça.

