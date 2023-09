Van der Vaart walgt van beelden na afloop van Nederland - Griekenland: 'Dit is toch verschrikkelijk, dit is erg'

De spelers die donderdagavond niet in actie kwamen voor Oranje tegen Griekenland (3-0), moesten na de wedstrijd wel over het veld rennen. De 'cooling down' kan niet op goedkeuring rekenen van NOS-analist Rafael van der Vaart.

Op beelden van de NOS was te zien dat spelers als Matthijs de Ligt, Teun Koopmeiners, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer en Steven Bergwijn sprintten over het veld van het Philips Stadion. Dat deden ze met een glimlach op het gezicht, maar Van der Vaart zou er niet van kunnen genieten als hij nog moest voetballen. "Dit is toch verschrikkelijk. Dit is toch erg. Dan heb je op de bank gezeten…"

Van der Vaart was ook over de tweede helft niet zo te spreken; Oranje maakte alle doelpunten voor de rust. "Ik denk dat er veel druk op zat. De tweede helft, tja, het is dat we moesten kijken." Pierre van Hooijdonk zag het spel in de tweede helft ook minder worden. "In de eerste helft was Oranje oppermachtig, daarna kakte het in. Er werd geen risico meer genomen in de tweede helft. Je hoopt dat de invallers risico's gaan nemen, maar dat gebeurde ook niet echt."

