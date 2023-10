Ajax-fans trekken duidelijke conclusie na interlandavond: 'Als het nog niet duidelijk was...'

Kroatië ging donderdagavond weliswaar op eigen veld onderuit tegen Turkije, maar kan desondanks terugkijken op een goede avond. De verdediger maakte in de afgelopen transferwindow voor minstens 20,5 miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb naar Ajax, maar heeft in Nederland nog geen potten kunnen breken. In het shirt van zijn land lijkt hij echter een totaal andere speler. Voor Ajax-fans andermaal het signaal dat de Amsterdamse clubleiding drastische maatregelen moet gaan nemen.

Ajax maakte in het afgelopen seizoen vooral defensief een kwetsbare indruk. De Amsterdamse achterban kan zich de pijnlijke Champions League-avonden tegen Napoli en Liverpool ongetwijfeld nog goed voor de geest halen. Ook in de Eredivisie werden de defensieve problemen regelmatig door de tegenstander blootgelegd. Het mocht duidelijk zijn dat Ajax in de zomer op zoek moest naar verdedigende versterking, zeker na het vertrek van onder anderen Jurriën Timber en Edson Álvarez. De Mexicaan maakte in Amsterdam weliswaar furore als middenvelder, maar was juist in die rol van onschatbare waarde voor zijn ploeg.

De Telegraaf pakte begin juli uit met het nieuws dat Ajax in Sutalo de nieuwe leider van de defensie zag. De komst van de Kroaat liet echter ruim een maand op zich wachten. Sutalo had zich als speler van Dinamo Zagreb in de kijker gespeeld van meerdere clubs uit de Europese topcompetities. Bovendien wilde de Kroatische topclub hem niet zomaar laten gaan. Dinamo Zagreb moest zich via de voorrondes zien te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League en kon Sutalo daarbij goed gebruiken. Eind augustus trok hij dan toch naar Amsterdam. Ajax telde minstens 20,5 miljoen euro neer voor zijn komst.

Sutalo heeft de hoge verwachtingen vooralsnog echter niet kunnen waarmaken. Ajax maakt defensief een zeer kwetsbare indruk en dat geldt ook zeker voor de Kroaat. Zo ging het in zijn tweede wedstrijd - op bezoek bij FC Twente - al pijnlijk mis in de aanloop naar de openingstreffer van Daan Rots. De verdediger is er nog niet in geslaagd zich te herstellen van die pijnlijke middag in Enschede. Volgens Andy van der Meijde heeft Sutalo last van heimwee en praat hij met niemand binnen Ajax. Sutalo liet eerder deze week weten zich daarin niet te kunnen vinden. Hij is er op gebrand te slagen bij Ajax.

De mandekker lijkt donderdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Kroatië en Turkije in ieder geval aan zijn zelfvertrouwen te hebben gewerkt. Ajax-fans gingen er goed voor zitten en trekken na het optreden van Sutalo duidelijke conclusies. “Bij Kroatië kan Sutalo opeens wel voetballen, misschien ligt het dan toch aan de trainer. #SteijnOut”, schrijft iemand. “Als het nog niet duidelijk was, dan is deze interlandperiode alleen al genoeg om Steijn te bedanken voor bewezen diensten. Ongekend hoe hij Sutalo en Taylor wekelijks laat zwemmen, terwijl ze vanavond wéér uitblonken bij de nationale ploeg”, leest het ook.

