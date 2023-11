Feyenoord, Slot én Van Hanegem krijgen ervan langs: 'Wát een slechte verliezer'

FC Twente-watcher Leon ten Voorde van de Tubantia is weliswaar niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Dennis Higler in de wedstrijd tegen Feyenoord, maar is wel van mening dat de Rotterdammers en hun trainer Arne Slot niet moeten overdrijven. De verslaggever noemt Willem van Hanegem tevens ‘een slechte verliezer’.

Feyenoord maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Lazio in de Champions League veel indruk. De Rotterdammers versloegen de Italianen met 3-1 en namen daardoor de koppositie over in hun groep. Ze reisden dan ook met veel vertrouwen af naar Enschede voor de ontmoeting met FC Twente. De ploeg van Slot wist van tevoren dat het een zware middag kon gaan worden en dat werd het. FC Twente schoot uit de startblokken en opende al vroeg de score. De Tukkers kwamen in de tweede helft zelfs op 2-0. Feyenoord deed weliswaar nog wat terug, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar voor de thuisploeg.

Tijdens en na afloop van de confrontatie in de Grolsch Veste ging het vooral over het optreden van Higler. De scheidsrechter werd vanuit het Rotterdamse kamp bekritiseerd omdat hij niet voldoende zou hebben opgetreden tegen het tijdrekken van FC Twente. De bezoekers beklaagden zich over de blessuretijd van ‘slechts’ zes minuten en vonden bovendien dat ze een strafschop hadden moeten krijgen na een overtreding op Santiago Giménez. Willem van Hanegem was eveneens niet te spreken over het optreden van Higler en liet er in zijn column in het Algemeen Dagblad geen misverstand over bestaan. Ten Voorde noemt Van Hanegem een ‘slechte verliezer’. “Hij zette Twente een beetje neer als het Getafe van Nederland. Dat het een heel vervelende ploeg is, de spelers bij het minste of geringste op de grond lagen te rollenbollen, tijdrekken”, zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand.

“Was dat echt zo extreem? Totaal niet. Dit is toch echt ontzettend klein. Willem, wat een slechte verliezer zeg”, herhaalt Ten Voorde. “Twente heeft er gewoon alles aan gedaan om die wedstrijd over de streep te trekken. Waren zij nou echt zoveel vervelender dan Feyenoord? Timber geeft Sampsted gewoon een enorme beuk voor z’n harses, wat de VAR niet heeft gezien omdat de camera er niet op stond. Pröpper had inderdaad een tweede gele kaart kunnen krijgen, maar de eerste sloeg helemaal nergens op. Ik weet nog steeds niet waarvoor hij een gele kaart kreeg. Voor tijdtrekken?”, vraagt Ten Voorde zich af. De Twente-watcher heeft genoten van de wedstrijd in de Grolsch Veste, maar zeker niet van Higler. “Hij was echt vreselijk. Die was vreselijk naar beide ploegen toe. Echt heel erg slecht. Hij strooide met gele kaarten en Twente kreeg bij het minste of geringste een gele kaart.”

Slot ‘alleen maar met de scheidsrechter bezig’

Hoewel Ten Voorde dus erg kritisch is op het optreden van Higler, vindt hij dat Feyenoord niet enkel met de vinger naar de scheidsrechter moet wijzen. De verslaggever las op X reacties dat Feyenoord heeft verloren door Higler. “Dan denk ik: kom op jongens, je wil toch een grote club zijn?”, zegt Ten Voorde, die zich bovendien heeft geërgerd aan het gedrag van de Feyenoord-bank en in het bijzonder Slot. De hoofdtrainer van de regerend landskampioen kreeg al kritiek van Kenneth Perez over zich heen en Ten Voorde sluit zich daarbij aan. “Slot is een geweldige trainer, maar als ik hem langs de lijn zie als het even tegenzit… Zó vervelend. Cynisch klappen naar de scheidsrechter. Na afloop wordt hij weer wat redelijker, maar zegt dan: jullie moeten maar opschrijven wat jullie van de scheidsrechter vonden. Dat heeft hij niet nodig.”