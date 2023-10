Georges Mikautadze laat zich uit over situatie bij Ajax en krijgt duidelijk advies van bondscoach

Niet alleen Josip Sutalo, maar ook kan terugkijken op een persoonlijk uitstekende avond. De aanvaller, die in de afgelopen transferwindow voor veel geld de overstap maakte van FC Metz naar Ajax, was viermaal trefzeker voor Georgië in de oefeninterland tegen Thailand. Hoewel Mikautadze er in Amsterdam nog niet aan te pas is gekomen, acht zijn bondscoach het verstandig om in Amsterdam te blijven.

Ajax moest na het vertrek van Mohammed Kudus naar West Ham United in de laatste dagen van de transferwindow toch nog de markt op voor een nieuwe aanvaller. De Amsterdammers hadden in de weken ervoor al veel geld uitgegeven aan de komst van onder meer Carlos Forbs en Chuba Akpom en tastten uiteindelijk ook voor Mikautadze diep in de buidel. De Georgiër kwam voor zestien miljoen euro over van FC Metz. Hoewel die club vorig seizoen actief was op het tweede Franse niveau, werd er in Amsterdam het een en ander verwacht van de aanvaller. Mikautadze was in het afgelopen seizoen in 40 wedstrijden in alle competities immers 24 keer trefzeker.

Maar in het wit-rood-wit is het er nog totaal niet uitgekomen. Mikautadze verscheen een paar dagen na zijn transfer naar Ajax weliswaar meteen aan de aftrap van het uitduel met Fortuna Sittard, maar mocht nadien alleen nog invallen tegen FC Twente en AZ. Dat deed hij allesbehalve overtuigend. Zo maakte Kees Kwakman na het duel tussen Ajax en AZ nog duidelijk dat hij was geschrokken van het optreden van de aanvaller. Mikautadze zal er maar wat blij mee zijn geweest dat hij zich daarna mocht melden bij de nationale ploeg. Daar krijgt hij wél alle vertrouwen. Dat betaalde hij donderdag uit met liefst vier doelpunten in de oefeninterland tegen Thailand (8-0).

Bondscoach Willy Sagnol liet zich na de wedstrijd uit over de situatie van Mikautadze in Amsterdam. “Hij zit in een moeilijke situatie, maar daar moet een speler niet bang voor zijn. Hij moet bij Ajax blijven om zijn vaardigheden te laten zien. Als hij blijft werken, zal hij zeker een kans krijgen”, zei Sagnol tegen 1TV. Mikautadze zelf kwam ook nog even aan het woord. “Mentaal voel ik me goed, omdat mijn familie me steunt en ik weet wat ik kan. Ik doe het goed op de training, maar ik speel niet op mijn eigen positie. Dat is prima, ik kreeg tegen Thailand een kans en die heb ik met beide handen aangepakt”, aldus de aanvaller.

Kritiek op Steijn

Mikautadze was bij Georgië één van de twee spitsen, waar hij bij Ajax door trainer Maurice Steijn vooralsnog is gebruikt als rechts- en linksbuiten, maar nog niet als spits. Steijn wordt aangerekend dat hij de Georgiër nog niet op zijn beste positie heeft laten spelen. “Is gewoon een briljantje speler, wordt (zoals alle spelers) totaal misbruikt door Steijn. Geen enkele speler wordt in zijn kracht gezet door de ‘tactiek’ van onze Mastermind”, schrijft iemand op X. Dat het ‘slechts’ tegen Thailand was, doet er volgens een X-gebruiker niet toe. “Voor iedereen die zeikt dat Mikautadze er vier scoort tegen een land als Thailand: een knappe prestatie bij een land als Georgië. Nederland maar met 3-0 tegen tien man van Gibraltar, ter vergelijking…”, leest het.