Hans Kraay is verrast en mist twee spelers in basiself Oranje

Hans Kraay junior is verrast door de afwezigheid van Joey Veerman en Donyell Malen in de opstelling van Nederland tegen Griekenland. Veerman speelde vrijdag een sterke wedstrijd tegen Frankrijk, terwijl Malen een verdienstelijke invalbeurt beleefde.

20.30 uur

“Zeker aan de bal was hij erg goed”, zegt Kraay bij ESPN over Veerman. “Hij miste weliswaar een grote kans. Dat lag niet aan het veld (zoals Veerman zelf zei, red.). Hij hing achterover. Maar dat kan niet de reden zijn dat hij nu niet speelt. Ik had wel een middenveld verwacht met Veerman en Reijnders. Ik had Wieffer niet verwacht. Ik had Malen wel verwacht, want die had een goede invalbeurt.” Wieffer en Reijnders staan samen op het middenveld.

Kraay junior is ook verrast door de basisplek voor Bergwijn, maar niet per se negatief gestemd. “Als ik in mijn korte geheugen graaf, heeft hij het wel vaak goed gedaan bij Oranje. Denk bijvoorbeeld aan Noorwegen-uit in de WK-kwalificatie. Meestal stelt hij niet teleur. Wel had ik Malen verwacht in de basis”, zegt de oud-voetballer.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké, Hartman; Wieffer, Reijnders; Simons; Weghorst, Bergwijn.

Oranje staat momenteel op de derde plek in Groep B, met negen punten uit vijf duels. Griekenland bezet met twaalf punten uit zes wedstrijden de tweede plek. Met een overwinning zou Nederland de tweede plek overnemen op basis van het onderlinge resultaat. Dan is alleen nog een zege op Ierland of Gibraltar nodig en ligt kwalificatie dus voor het oprapen. Mocht Oranje op de derde plek in de poule eindigen, dan moet het proberen een ticket te veroveren via de play-offs, waarin twaalf landen strijden om drie startbewijzen.