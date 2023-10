Inbrekers proberen slag te slaan in woning Alderweireld tijdens Antwerp - FC Porto

Terwijl (34) woensdagavond met Royal Antwerp FC onderuit ging in het Champions League-duel met FC Porto (1-4), probeerden inbrekers zich verderop toegang tot zijn woning te verschaffen. De oppas van het gezin sloeg alarm toen ze vreemde geluiden hoorde buiten het huis, toen de politie ter plaatse kwam bleken de criminelen inmiddels gevlogen te zijn.

Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad donderdag. Het was sowieso al een vervelende avond voor Alderweireld, die als aanvoerder lijdzaam moest toezien hoe het elftal van trainer Mark van Bommel ook na drie wedstrijden in het miljardenbal nog altijd op nul punten staat. Eerder gingen ook de duels met FC Barcelona en Shakhtar Donetsk al verloren, na de derde nederlaag op rij zijn de kansen op Europese overwintering behoorlijk geslonken voor de regerend kampioen van België.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien werd een inbraak in huize Alderweireld dus ternauwernood voorkomen. Zo rond 22.30 uur in de avond sloeg de oppas alarm nadat zij was opgeschrikt door geluiden in de tuin, zo schrijft de krant. Een politiewoordvoerder meldt dat er onmiddelijk drie ploegen ter plaatse kwamen, maar dat zij de verdachten niet meer aantroffen. Wel was op beelden van de beveiligingscamera's te zien hoe de inbrekers schrokken van het afgaan van het alarm, waarna zij de benen namen met achterlating van hun inbrekersgereedschap. Alderweireld heeft aangifte gedaan tegen de onbekende daders.

Jubileum

Opvallend genoeg was het woensdag exact een jaar geleden dat Van Bommel eveneens belaagd werd in de Belgische havenstad. Een man had zichzelf op 25 oktober 2022 toegang verschaft tot de ondergrondse parkeergarage van de trainer, naar eigen zeggen om een kans op een profcontract te proberen af te dwingen. De man is inmiddels veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, maar ging wel in beroep tegen die straf.