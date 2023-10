Kritiek op reactie Koeman: 'Vermoed dat dit met Van Gaal als bondscoach anders was gegaan'

Bondscoach Ronald Koeman wilde vorige week niet ingaan op de commotie die ontstond nadat zijn werkgever de KNVB besloot de OneLove-aanvoerdersband dit seizoen niet verplicht te stellen. Zijn reactie op de vraag die de NOS daarover stelde leidt tot teleurstelling bij en kritiek van Thijs Smeenk, de voorzitter van de John Blankenstein Foundation.

Die stichting stelt ten doel de sociale acceptatie van homoseksuelen in de sport te bevorderen en is genoemd naar de in 2006 overleden oud-topscheidsrechter. Voorzitter Smeenk denkt dat de ophef die vorig seizoen ontstond toen twee aanvoerders (Orkun Kökçü en Redouan El Yaakoubi) lieten weten de OneLove-band niet te willen dragen, niet nodig was geweest. "Dat Orkun Kökçü die band niet wil dragen, is zijn keuze. Prima. Maar opeens werd het: of je bent vóór, of je bent tégen die band. De ophef werd zo groot, dat het al totaal niet meer ging over waar het over zou móéten gaan", zegt Smeenk in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Die ophef had dan ook voorkomen kunnen worden als clubs voorafgaand aan het seizoen bij hun beoogde aanvoerders hadden gepeild of zij de band wilden dragen. Zo niet, dan had de club in de beleving van Smeenk kunnen besluiten een andere speler - die daar geen problemen mee heeft - aan te wijzen als captain. Dat de KNVB dit jaar uitgerekend op Coming Out Day liet weten de band niet te verplichten maar de beslissing om deze al dan niet te dragen bij individuele clubs neer te leggen, noemt Smeenk 'vrij pijnlijk'. "Een paar jaar terug stonden we er veel beter voor", zegt de voorzitter, "Er is nu veel meer weerstand, veel agressie ook", signaleert hij.

Van Gaal

Toen Koeman door de NOS werd gevraagd wat hij ervan vond, liet de bondscoach weten het nieuws niet te hebben gevolgd en dat het niet zijn taak was een mening te hebben over dergelijke zaken. Die reactie stelde Smeenk teleur. "Ik vermoed dat dit met Louis van Gaal als bondscoach een beetje anders was gegaan", zegt hij. Wel is hij blij met de steun van Arjen Lubach, die enkele dagen later de WatLaf-band lanceerde in zijn Avondshow met Arjen Lubach: "Die zagen we even niet aankomen, steun uit zo’n onverwachte hoek. Dat laat wel weer zien dat we hier niet alleen in staan." De opbrengst van de ludieke band komt ten goede aan de John Blankenstein Foundation.