'PSG mag Xavi Simons komende zomer niet verkopen door speciale PSV-clausule'

PSV nam afgelopen zomer tot eigen spijt al na één seizoen afscheid van (20). Paris Saint-Germain maakte gebruik van de mogelijkheid om hem voor een gelimiteerd bedrag terug te halen. De Parijzenaars ontvingen vervolgens twee 'grote aanbiedingen' om Simons direct weer van de hand te doen, maar vanwege een speciale clausule zag men daar wijselijk vanaf.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Franse sportkrant L'Équipe wees PSG deze zomer aanbiedingen op Simons van zowel het Manchester United van Erik ten Hag als RB Leipzig af. Die laatste club slaagde er uiteindelijk toch in om de Oranje-international naar Duitsland te halen, zij het op huurbasis. Simons is uitstekend begonnen aan zijn Duitse avontuur en in korte tijd uitgegroeid tot publiekslieveling in Leipzig, waar men bovendien hoopt hem ook volgend seizoen binnenboord te houden.

Artikel gaat verder onder video

Een verkoop van Simons was afgelopen zomer dus onbespreekbaar, en zal dat komende zomer ook zijn, zo weet L'Équipe. Dat heeft alles te maken met een clausule die verbonden is aan de terugkoopregeling waarmee PSG de speler afgelopen zomer voor 'slechts' zes miljoen euro terughaalde naar de Franse hoofdstad. Daarin zou namelijk zijn vastgelegd dat de volledige transfersom die wordt betaald voor Simons naar PSV zou gaan indien hij voor een bepaalde datum doorverkocht zou worden. Die regeling is volgens de krant bovendien ook komende transferzomer nog van kracht.

Leipzig hoopt Simons dus een tweede seizoen te gaan huren van de Parijzenaars, de clubs zouden daarover reeds in onderhandeling zijn volgens L'Équipe. De Duitse krant BILD meldde woensdag juist dat er al een akkoord onder voorbehoud ligt, waarbij Simons nog een jaar in Duitsland zou blijven mits hij voldoende wedstrijdminuten maakt én Leipzig zich kwalificeert voor de Champions League.

Positie

Mocht niet aan bovenstaande voorwaarden worden voldaan of verandert de situatie anderszins, dan zou Simons komende zomer uiteraard ook kunnen terugkeren naar Parijs om daar zijn kunsten te vertonen. Afgelopen zomer was daar nog geen sprake van; volgens Le Parisien oordeelden de beleidsbepalers bij PSG dat het profiel van Simons 'teveel overeenkwam' met dat van Neymar (die daarna vertrok naar Al-Hilal) en Kylian Mbappé, waardoor een verhuur de meest logische uitkomst was. Daaruit blijkt overigens ook dat men Simons in Parijs als aanvaller voor de linkerflank ziet; bij PSV en Oranje opereert hij ook geregeld vanaf de andere vleugel of aanvallend op het middenveld.