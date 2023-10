'Tegenstanders Manchester United maken bewust gebruik van één specifiek zwak punt van André Onana'

Met haalde Manchester United de door Erik ten Hag gewenste opvolger van David de Gea in huis. De Kameroener slaagt er voorlopig echter niet in om de fans op Old Trafford gelukkig te maken; United verloor dit seizoen zes van de tien officiële wedstrijden en de voormalig Ajax-keeper incasseerde al achttien doelpunten. The Telegraph ontdekte welke 'zwakte' van Onana door tegenstanders specifiek wordt benut.

Onana staat bekend om zijn meevoetballende kwaliteiten. Reeds in zijn Ajax-periode baarde de goalie opzien door regelmatig met de bal aan de voet in de buurt van de middellijn op te duiken, om vanaf daar het spel voort te zetten. Ook bij zijn vorige club Internazionale, bij de nationale ploeg van Kameroen en nu weer bij United, is Onana regelmatig ver buiten zijn doelgebied te vinden.

Bij balverlies moet hij echter juist snel terug naar zijn doellijn, en juist dat doet hij té ijverig. "Volgens een bron rond een tegenstander kregen spelers specifiek de instructie om vroeg te schieten, omdat Onana zo ver terugzakt naar zijn doellijn dat hij het doel feitelijk groter maakt voor hen", zo schrijft de krant. Op andere momenten staat hij juist weer te ver van zijn lijn om reddend op te kunnen treden.

De krant haalt twee voorbeelden aan uit het meest recente duel dat Onana keepte, de pijnlijke 2-3 thuisnederlaag tegen Galatasaray van afgelopen dinsdag. Bij zowel de goal van Wilfred Zaha als de winnende treffer, een lob van Mauro Icardi, stond Onana juist te ver van zijn lijn. United kwam tegen de Turken bovendien met tien man te staan omdat Onana's sterke punt, het meevoetballen, hem deze keer lelijk in de steek liet. Een verkeerde pass van de keeper werd onderschept door Dries Mertens, Casemiro haalde de doorgebroken Belg onderuit en incasseerde daarvoor rood .