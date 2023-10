Van Bommel in grote sportieve crisis, Bizot pakt penalty Mbappé

Mark van Bommel is met Antwerp FC in een sportieve crisis beland. De regerend kampioen van België won slechts één van de laatste vijf duels in de Jupiler Pro League, is tot dusver een van de slechtste ploegen in de groepsfase van de Champions League ooit en ging zondagmiddag wederom onderuit op bezoek bij Club Brugge.

En dat zal voelen als een gigantische mokerslag, vooral kijkend naar de momenten waarop Club Brugge scoorde. Ferran Jutglà zorgde op slag van rust voor de openingstreffer namens Club Brugge, maar die treffer werd in het tweede bedrijf ongedaan gemaakt door George Ilenikhena. Met zijn eerste balcontact zorgde de invaller na zeventig minuten voor de gelijkmaker.

Maar toch ging het nog mis voor de Nederlandse enclave van Van Bommel, bij wie Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp een basisplaats hadden. Hans Vanaken volleerde in de negentigste minuut de winnende goal tegen de touwen en brengt Van Bommel in een enorme sportieve crisis met Antwerp FC, dat zelfs uit de top-zes is gevallen in België.

Stade Brest - Paris Saint-Germain 2-3

Marco Bizot dacht vlak voor tijd de held te worden van Stade Brest, toen hij een strafschop van Kylian Mbappé keerde op een gelijke stand (2-2). De Nederlandse goalie moest in de rebound echter alsnog capituleren en kon niet voorkomen dat Mbappé de tweede treffer van de middag aantekende. De mooiste goal was echter van Warren Zaïre-Emery, die de score van grote afstand opende (zie onder). Mbappé verdubbelde even later de score, maar de 0-2 achterstand werd nog rechtgezet door de thuisclub. Uiteindelijk bleven ze door de succesvolle rebound van Mbappé alsnog met lege handen achter.