Kevin van Veen vliegt terug naar Schotland en ontbreekt 'voor onbepaalde tijd' bij FC Groningen

De veelbesproken kan de zorgen over zijn situatie bij FC Groningen voor even opzij zetten. De 32-jarige spits stapt woensdag op het vliegtuig en reist 'voor onbepaalde tijd' af naar Schotland, zo maakt de club bekend, om zijn hoogzwangere vriendin bij te staan bij de bevalling van hun eerste kind.

Afgelopen maandag zat Van Veen nog 90 minuten op de bank toen FC Groningen het uitduel met Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie met 0-5 wist te winnen. De geboren Brabander was juist op verzoek van trainer Dick Lukkien wel meegereisd naar Wijdewormer, maar ter plekke bleek de oefenmeester hem niet nodig te hebben. Op X leidde de gang van zaken tot enig onbegrip jegens de van FC Emmen teruggehaalde trainer.

Twee dagen later reist Van Veen dus alsnog af naar het land waar hij tot afgelopen zomer speelde voor Motherwell, en waar zijn vriendin na zijn transfer naar de Euroborg dus achterbleef. Nadat op het laatste moment werd afgezien van het plan om haar bevalling dinsdag al in te leiden, krijgt de aanvaller van zijn club nu de gelegenheid om terug te reizen en voor onbepaalde tijd in Schotland te blijven om alles van dichtbij mee te kunnen maken.

Van Veen spreekt zijn waardering uit voor de geste van de club, die hem alle ruimte geeft om de geboorte van zijn eerste kind mee te maken. "In de laatste fase van een zwangerschap is het belangrijk om dicht bij elkaar te zijn. Ik ben FC Groningen dankbaar dat de club mij alle tijd en ruimte geeft om bij mijn vriendin en de bevalling te zijn en ik kijk ontzettend uit naar het moment dat we onze dochter in de armen mogen sluiten", wordt hij geciteerd op de clubsite.

30 goals

Afgelopen zomer werd Van Veen nog onthaald als een belangrijke pion in de strijd van FC Groningen om na de dramatische degradatie van vorig seizoen meteen terug te keren in de Eredivisie. De spits beloofde de supporters zelfs 30 doelpunten te zullen maken, maar vooralsnog staat de teller op vijf treffers. Bovendien raakte Van Veen in oktober zijn basisplaats kwijt en was hij vorige week onderwerp van gesprek na een artikel in een Schotse tabloid, al haalde hij zelf in een eerste reactie de grootste angel wel uit dat verhaal.