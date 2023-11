Slot verklapt wie de penalynemer van Feyenoord is tegen SS Lazio

Arne Slot heeft de penaltynemer van Feyenoord niet veranderd na de pijnlijke misser van tegen RKC Waalwijk dit weekend. De oefenmeester is vastbesloten dat de Mexicaan de volgende strafschop dinsdagavond tegen SS Lazio weer 'gewoon' tegen de touwen schiet en houdt het vertrouwen in de aanvaller.

“Santiago Giménez”, was het overtuigende antwoord van Slot bij Ziggo Sport op de vraag wie dinsdagavond de penaltynemer is van Feyenoord op bezoek in Rome in de groepsfase van de Champions League. Vragensteller Wytse van der Goot polste vervolgens of hij nog instructies heeft gegeven om de bal niet weer te stiften.

“Ik heb het niet specifiek gezegd”, glimlachte Slot veelzeggend over zijn aanvalsleider. “Het zou wel stijlvol zijn als hij hem weer stift. Dat zou van heel veel persoonlijkheid getuigen… Maar ik ga er niet vanuit dat hij weer voor die optie kiest.”

Ook kwam de zege van Shakhtar Donetsk op FC Barcelona onder leiding van Marino Pusic nog kort ter sprake. “Geweldig voor hem, dat is een bijzonder resultaat”, reageerde Slot, die de 7-1 zege van Feyenoord eerder dit kalenderjaar op de Oekraïners vervolgens ook benoemde. “Met ongeveer dezelfde spelers van Shakhtar. Toen vielen de analisten over elkaar om te zeggen dat ze er he-le-maal niets van konden. Dus of Shakhtar is wat beter dan men destijds zei. Of Marino is een hele goede trainer.”

