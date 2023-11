Slot wrijft zich in de handen: Ueda scoort erop los voor Japan

Feyenoord-spits heeft zich donderdag bij de Japanse nationale ploeg van zijn beste kant laten zien. De Rotterdamse zomeraanwinst had met een hattrick een enorm aandeel in de 5-0 overwinning op Myanmar in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Japan opende de WK-kwalificatiereeks met een thuiswedstrijd tegen Myanmar, dat geen partij was voor de gastheer. Ueda opende al na elf minuten de score. Daichi verdubbelde die vlak voor het verstrijken van het eerste halfuur, waarna Ueda er in de blessuretijd van de eerste helft ook nog 3-0 van maakte. Dat deed de Feyenoord-spits op fraaie wijze. Hij liep slim weg uit de rug van een tegenstander en tikte de bal vervolgens zeer beheerst achter de doelman. Daarmee was het feest nog niet ten einde. Ueda voltooide na een paar minuten spelen in de tweede helft zijn hattrick en ook dat doelpunt mocht er zijn. Ritsu Doan, oud-speler van FC Groningen en PSV, bepaalde de eindstand uiteindelijk op 5-0.

Artikel gaat verder onder video

De Japanners zijn dus uitstekend van start gegaan in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De groep van Japan bestaat naast Myanmar uit Noord-Korea en Syrië. Laatstgenoemde is de volgende tegenstander van Ueda en zijn landgenoten. Syrië en Japan treden dinsdag aan in het Prince Abdullah al-Faisal in Saudi-Arabië.

Transfer naar Feyenoord

Feyenoord was afgelopen zomer na het vertrek van Danilo naar Rangers FC op zoek naar een nieuwe concurrent voor Santiago Giménez. De Mexicaan was in de tweede helft van het voorbije seizoen een van de grote uitblinkers bij de Rotterdammers en daarom zeker van zijn plek in de voorhoede. Hoewel Giménez zijn handtekening zette onder een nieuw contract in De Kuip, telde Feyenoord liefst negen miljoen euro neer voor de komst van Ueda. De Japanner had vorig seizoen veel indruk gemaakt bij Cercle Brugge en ging in Rotterdam de concurrentiestrijd aan met Giménez.

Dat is vooralsnog een oneerlijke strijd. Giménez was zoals hierboven geschreven al zeker van zijn plek en scoorde er in de afgelopen maanden flink op los. De Mexicaan was in de Eredivisie al dertien keer trefzeker en deed ook in de Champions League het net al tweemaal trillen. Ueda moet het vooralsnog doen met invalbeurten. Hij droeg tot op heden twaalf keer het shirt van Feyenoord en was alleen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op 3 september trefzeker. In de Japanse nationale ploeg is de spits daarentegen normaliter wél basisklant én trefzeker. Zo maakte hij in september nog een doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Duitsland. Ook donderdag was het dus opnieuw raak voor Ueda.

Hattrick hero! 🇯🇵

ハットトリック・ヒーロー! — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 16, 2023