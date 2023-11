Van 't Schip is na Ajax - sc Heerenveen over één aankoop erg te spreken

Ajax-trainer John van ’t Schip was na afloop van de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (4-1) zeer te spreken over het optreden van , én . De twee aanvallers hadden met respectievelijk een doelpunt en twee assists een groot aandeel in de tweede zege op rij voor de Amsterdammers, terwijl Sutalo misschien wel zijn beste wedstrijd speelde sinds zijn komst.

Een nieuwe centrale verdediger stond in de afgelopen transferwindow bovenaan het verlanglijstje van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. De Duitser had Jurriën Timber (Arsenal), Calvin Bassey (Fulham) en Edson Álvarez (West Ham United) allemaal verkocht en Ajax kon een nieuwe mandekker dus heel goed gebruiken. De Telegraaf bracht begin juli het nieuws dat de nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland in de zoektocht naar defensieve versterking was uitgekomen bij Sutalo. Ajax en Mislintat moesten echter veel geduld hebben. Na lang onderhandelen streek Sutalo uiteindelijk eind augustus neer in Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

De verwachtingen waren heel hoog, maar de Kroaat heeft een erg moeizame periode achter de rug. Hij was meermaals mikpunt van kritiek en zijn optredens werden er de afgelopen weken niet beter op. Maar ook Sutalo lijkt langzaam maar zeker uit het dal te klimmen. Waar hij tegen FC Volendam af en toe nog zeer onzeker oogde, maakte hij zondag tegen sc Heerenveen al een stuk betere indruk. Dat zag ook Van ’t Schip. “Het was zeker geen makkelijke wedstrijd. Met het inbrengen van de frisse jongens in de tweede helft kantelde het een beetje. Er waren natuurlijk ook wat jongens die misschien wat vermoeid waren na afgelopen donderdag. Maar ik heb ook gezien dat er jongens boven zichzelf zijn uitgestegen. Sutalo vond ik erg goed spelen”, zei Van ’t Schip op de persconferentie.

“Geconcentreerd, gefocust”, vatte de interim-hoofdtrainer van de Amsterdammers het optreden van de miljoenenaankoop samen. Sutalo was niet de enige Ajacied die complimenten kreeg van zijn trainer. “Bergwijn die de eerste goal maakt is belangrijk, Berghuis die bij drie goals betrokken is. Dan praat je over de twee jongens die het elftal toch min of meer moetend dragen. Ik vind dat ze dat in de afgelopen twee wedstrijden zeer goed hebben gedaan. Maar er is natuurlijk nog heel veel ruimte voor verbetering voor dit team. Dat is ook duidelijk geworden”, aldus Van ’t Schip.