Dit is de hele loting van de tussenronde van de Europa League: Thijs Dallinga treft oud-Feyenoorder

De loting van de tussenronde van de Europa League is maandagmiddag verricht. Waar Feyenoord (wéér) werd gekoppeld aan AS Roma, kwamen er ook een aantal andere topaffiches uit de kokers. Bekijk hier de volledige loting:

Op het eerste oog ziet de loting van de tussenronde van de Europa League er aantrekkelijk uit. Ploegen die als nummer drie waren geëindigd in de Champions League, konden gekoppeld worden aan de nummers twee van de Europa League-poules. AC Milan, nummer drie in een groep met Paris Saint-Germain, Newcastle United en Borussia Dortmund, neemt het op tegen Stade Rennes.

RC Lens, de opponent van PSV in Groep B, is gekoppeld aan het Duitse Freiburg. Thijs Dallinga en Toulouse nemen het op tegen het Benfica van Roger Schmidt en Orkun Kökcü. Oud-Feyenoord-assistent Marino Pusic is met Shakhtar tegen Olympique Marseille geloot.

Feyenoord treft AS Roma:

Feyenoord krijgt een nieuwe kans om zich te revancheren voor de verloren finale van de UEFA Conference League in 2022. De ploeg van trainer Arne Slot is maandagmiddag tijdens de loting voor de tussenronde van de Europa League wederom gekoppeld aan AS Roma. Het is het derde seizoen op rij dat Feyenoord tegenover de Romeinen staat.

De hele loting van de tussenronde van de Europa League:

Feyenoord – AS Roma

AC Milan – Stade Rennes

RC Lens – Freiburg

Young Boys - Sporting CP

Benfica - Toulouse

Braga - Qarabag

Galatasaray - Sparta Praag

Shakhtar Donetsk - Marseille

Loting Champions League en Conference League

Ook PSV en Ajax hebben maandag te zien gekregen welke ploeg het gaat treffen in de Europese campagne. De Eindhovenaren gaan in de achtste finale van het miljardenbal de strijd aan met Borussia Dortmund. Ajax is gekoppeld aan FK Bodo/Glimt in de tussenronde van de Conference League.