'Ten Hag denkt aan 'shock move' bij Manchester City én droomt van voormalig Eredivisie-spits'

staat hoog op de verlanglijst van Manchester United voor komende zomer, zo weet The Sun. De middenvelder stevent af op een vertrek bij Manchester City, waar trainer Josep Guardiola geen plek voor hem heeft. Collega-trainer Erik ten Hag van Manchester United zou echter wel een 'groot fan' zijn van Phillips en overweegt een shock move bij de aartsrivaal.

De 28-jarige defensieve middenvelder kwam dit seizoen tot slechts 89 minuten in de Premier League, verdeeld over vier invalbeurten. In de afgelopen vier competitiewedstrijden bleef hij negentig minuten op de bank. Naar verluidt is Manchester City van plan om Phillips in januari te verhuren, waarna hij in de zomer verkocht zal worden. Ten Hag wil graag 'vooraan de rij' staan, want hij vindt zijn speelstijl 'perfect voor de filosofie die hij probeert over te brengen'.

Loïs Openda

Volgens de Daily Mirror staat ook Loïs Openda hoog op de lijst bij Manchester United. De spits stapte in de zomer over van RC Lens naar RB Leipzig en maakt grote indruk bij zijn nieuwe club, met 14 doelpunten in 21 officiële wedstrijden. Scouts van Manchester united waren aanwezig toen Openda op 28 november tweemaal scoorde in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (3-2 nederlaag).

De droomstart van Openda bij zijn nieuwe club heeft de aandacht van meerdere grote clubs getrokken. Zo zou Tottenham Hotspur ook in de markt zijn voor de Belgische ex-spits van Vitesse. Manchester United heeft dit seizoen moeite om te scoren: in de Premier League zijn er slechts vijf ploegen die minder doelpunten maakten dan Manchester United (achttien).