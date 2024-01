Slecht nieuws voor Dean Huijsen: 'Roma meldt zich bij Atlético voor ervaren verdediger'

(18) krijgt bij AS Roma mogelijk zware concurrentie voor een plek in het hart van de defensie. De Romeinen hebben zich volgens Italiaanse media gemeld bij Atlético Madrid voor de ervaren Caglar Söyüncü, die de aanstaande tegenstander van Feyenoord in de Europa League op huurbasis zou moeten komen versterken.

Huijsen werd na een heuse transfersoap voor de rest van het seizoen op huurbasis overgenomen van Juventus. De jonge Nederlander mocht afgelopen weekend in de rust van het Serie A-duel met Atalanta Bergamo invallen en maakte in zijn eerste 45 minuten in het Roma-shirt een meer dan prima indruk. De jonge verdediger wordt zelfs getipt als optie voor bondscoach Ronald Koeman, al beschikt het Nederlands elftal reeds over een keur verdedigers die bij grote clubs in Europese topcompetities actief zijn.

In de persoon van Söyüncü zou Huijsen echter een geduchte concurrent kunnen krijgen. De 27-jarige Turkse stopper degradeerde afgelopen seizoen met Leicester City uit de Premier League, maar maakte in de zomermaanden transfervrij de overstap naar Atlético. Daar is hij er, mede door blessureleed, echter nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. Trainer Diego Simeone deed pas één keer vanaf de aftrap een beroep op de verdediger, die het daarnaast vooral van korte invalbeurten moet hebben.

Roma zou Söyüncü deze winter op huurbasis naar Rome willen halen, maar er zijn meer kapers op de kust. Transferspecialist Gianluca Di Marzio meldt namelijk dat Fulham hoopt om de verdediger terug te halen naar Engeland en zelfs al een bod van 'rond de 20 miljoen euro' bij Atlético zou hebben neergelegd. De hoop van de Romeinen zou zijn gevestigd op de laatste week van de transfermarkt. Is Söyüncü dan nog speler van Atléti, dan zouden de kansen op heen huurovereenkomst volgens Roma realistischer worden.