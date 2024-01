Bayern schakelt door na mislopen Dragusin: deze twee spelers staan nu bovenaan de verlanglijst

Bayern München slaagde er niet in om uit handen van Tottenham Hotspur te houden, maar schakelt razendsnel door. Volgens Duitse media staat nu bovenaan de lijst om als extra centrale verdediger aan de selectie van Thomas Tuchel te worden toegevoegd. Daarnaast moet in de persoon van (PSG) een extra concurrent krijgen voor de rechtsbackpositie.

De Duitse Rekordmeister hoopte in de nacht van dinsdag op woensdag nog een stokje te kunnen steken voor de overstap van Dragusin van Genoa naar Tottenham, maar woensdag werd duidelijk dat de verdediger toch echt op weg is naar Noord-Londen. De komst van de 21-jarige Roemeen betekent dat Dier, die dit seizoen nog maar vier keer in actie kwam voor de Spurs, nog een plekje verder zakt in de pikorde. Bayern, dat sinds afgelopen vrijdag in verband wordt gebracht met Dier, kan daarvan profiteren: volgens Sky-journalist Florian Plettenberg ligt er inmiddels een akkoord over een permanente transfer die de Duitsers zo'n 4 miljoen euro zou moeten kosten.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast zet Bayern in op de komst van Mukiele (26). De rechtsback speelt in Parijs tweede viool achter eerste keus Achraf Hakimi en moet Tuchel van een extra optie aan de rechterkant van de defensie gaan voorzien. De bedoeling is dat Mukiele op huurbasis overkomt, waardoor Mazraoui er een extra concurrent bij zou krijgen. Buiten de oud-Ajacied kan Tuchel momenteel beschikken over Bouna Sarr en in geval van nood kan ook Joshua Kimmich als rechtsback uit de voeten.

Palhinha

Plettenberg meldt voorts dat er momenteel geen sprake is van een transfer van João Palhinha (Fulham) naar Beieren. "Not hot", schrijft de journalist op X. "Er liggen op dit moment geen plannen om hem vast te leggen, zoals ik al geruime tijd heb bericht", vervolgt de journalist. Bayern was afgelopen zomer al in de markt voor de Portugees, maar die verlengde in september zijn contract bij zijn huidige werkgever. In dat opzicht komt de multifunctionaliteit van Dier mogelijk van pas: de 49-voudig Engels international kan ook als verdedigende middenvelder uit de voeten.