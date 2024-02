Slot wrijft zich in de handen: Ueda na fraaie passeeractie opnieuw trefzeker voor Japan

Terwijl Feyenoord zich in de laatste dagen van de winterse transferwindow nog hoopt te versterken met in elk geval een buitenspeler, speelt zich tijdens de Azië Cup in de kijker bij Japan. De Rotterdamse zomeraankoop was in de groepsfase van het toernooi al trefzeker tegen zowel Vietnam als Indonesië en had woensdag een belangrijk aandeel in het bereiken van de kwartfinale. Ueda nam in de achtste finale tegen Bahrein de derde Japanse treffer voor zijn rekening en bepaalde daarmee de eindstand op 1-3.

Japan verzekerde zich, mede dankzij de doelpunten van Ueda, als nummer twee achter Irak van een ticket voor de knock-outfase. Daarin moest het woensdag in de achtste finale zien af te rekenen met Bahrein, dat in de groepsfase knap boven Zuid-Korea was geëindigd. Tegen Japan had het echter niet heel veel in te brengen. Ritsu Doan, oud-speler van FC Groningen en PSV, opende na 31 minuten de score en Takefusa Kubo maakte er vlak na rust 0-2 van. Bahrein kwam door een ongelukkig moment tussen doelman Zion Suzuzki en Ueda nog wel terug tot 1-2, maar een doelpunt van Ueda een kleine twintig minuten voor het einde gooide de wedstrijd in het slot en bezorgde de Japanners een plekje bij de laatste acht. Ueda werd niet lang na zijn treffer naar de kant gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Het is voor Ueda zijn elfde treffer in 23 interlands. Scoren voor Feyenoord gaat hem vooralsnog een stuk moeilijker af. De Rotterdammers betaalden afgelopen zomer acht miljoen euro aan Cercle Brugge voor de komst van Ueda. De Japanner moet bij de regerend kampioen van Nederland echter Santiago Giménez voor zich dulden. Giménez maakte in het afgelopen seizoen al indruk bij Feyenoord en doet er in de huidige jaargang nog een schepje bovenop. Ueda moet geduldig wachten op zijn kans, al lijkt Feyenoord ervan overtuigd te zijn dat het met hem de ideale vervanger van Giménz al in huis heeft, mocht laatstgenoemde komende zomer vertrekken. Ueda kwam tot op heden negentien keer in actie op de Nederlandse velden. De teller staat op één doelpunt.