Ajax-supporters krijgen uitstekend en hoopgevend nieuws in aanloop naar topper tegen PSV

Ajax lijkt zaterdagavond in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over en , zo weet clubwatcher Johan Inan te melden. Volgens de journalist zijn de twee spelers van de Amsterdammers naar alle waarschijnlijkheid op tijd fit om aan de aftrap te verschijnen tegen de Eindhovenaren.

Ajax-trainer John van 't Schip moest het een week geleden in de wedstrijd tegen Heracles Almelo doen zonder Bergwijn en Sutalo, die wegens blessures afwezig waren aan Amsterdamse zijde. Inmiddels traint het tweetal weer volop mee in aanloop naar het duel met PSV. Inan verwacht dan ook dat Van 't Schip zaterdagavond kan beschikken over Bergwijn en Sutalo, wat voor Ajax een opsteker is.

De vraag die nog heerst bij supporters van Ajax is of Jordan Henderson zaterdagavond bij de wedstrijdselectie zit en gaat starten in de Johan Cruijff ArenA. Het duel met Heracles Almelo liet de Engelse winteraanwinst nog schieten, maar mogelijk debuteert de ervaren middenvelder tegen PSV in het rood-wit van Ajax.