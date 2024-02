Zorgwekkende voorspelling over Ajax: 'Van 't Schip is een lieve jongen en een goede trainer, maar...'

Ajax leek na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip langzaam uit het dal te klimmen, maar is na de nederlaag tegen sc Heerenveen, het gelijkspel tegen NEC en het zeer teleurstellende optreden in het tweeluik met FK Bodø/Glimt weer helemaal terug bij af. Hans Westerhof kan zich voorstellen dat Van ’t Schip zichzelf inmiddels afvraagt waarom hij eind oktober is ingestapt bij de gevallen grootmacht.

De oud-speler van Ajax stapte in toen zich een historisch dieptepunt had voorgedaan in Amsterdam. Ajax verloor op 29 oktober - ondanks een 1-2 voorsprong bij rust - met 5-2 van PSV en was daardoor de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie. Het was de volgende dreun voor de Amsterdammers, na een aantal dramatische maanden met Steijn aan het roer. Aan Van ’t Schip de taak om Ajax snel uit de degradatiezone te krijgen en richting de Europese plaatsen te sturen. Dat is gelukt, maar de donkere wolken pakken zich inmiddels toch weer samen boven de Johan Cruijff ArenA. “Ik kan me voorstellen dat John ook weleens denkt: waar ben ik in godsnaam aan begonnen”, zegt Westerhof, oud-trainer van FC Groningen, PSV en Vitesse, in gesprek met de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Ajax telde afgelopen zomer meer dan honderd miljoen euro neer voor de komst van nieuwe spelers. Diant Ramaj is inmiddels niet meer weg te denken onder de lat, maar de andere nieuwkomers hebben vooralsnog niet tot nauwelijks bewezen een aanwinst te zijn. Volgens Westerhof heerst er binnen de Ajax-selectie vooral een ‘gebrek aan zelfvertrouwen’. “Ik snap niet dat een aantal jongens zo diep kan zakken. Sosa en Sutalo hebben een prima reputatie, komen van prima clubs, zijn Kroatisch international. Wat is er dan allemaal gebeurd dat ze zo zonder enig zelfvertrouwen spelen?”, vraagt Westerhof zich af. Het doet hem terugdenken aan zijn eigen periode als interim-trainer bij Ajax, in 2000. “Ik had Frank verlaat in de selectie. Goede jongen, goede voetballer, maar zo ontzettend onzeker.”

Mulder vreest het ergste voor Ajax

Jan Mulder ziet het somber in voor Ajax. De voormalig voetballer van de Amsterdammers denkt dat het nog wel even zal duren voordat de club de draad weer kan oppakken. “Er hangt een moedeloosheid over Ajax. Van ’t Schip is een lieve jongen en een goede trainer, maar dan moet hij ook wel goede spelers hebben. Het is wachten op een groot talent. Een paar plotselinge parels uit de jeugd.” René van der Gijp sprak woensdagavond in Vandaag Inside al de verwachting uit dat het nog jaren gaat duren voordat Ajax weer mee kan doen om de landstitel. Mulder verwacht eveneens dat de oplossing nog wel even op zich zal laten wachten. “Deze slechte periode is niet in een seizoen opgelost. Dat gaat nog jaren duren. Ik heb met de club te doen.”

Hoe slecht het ook was, Ajax verzekerde zich afgelopen donderdag wel van een ticket voor de achtste finales van de UEFA Conference League. De Amsterdammers hopen zondagmiddag op bezoek bij AZ goede zaken te doen in de strijd om plek vier. Het verschil tussen AZ en Ajax is momenteel drie punten in het voordeel van de Alkmaarders. De ontmoeting in het AFAS Stadion begint om 16.45 uur. Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.