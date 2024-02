Leedvermaak bij Johan Derksen: 'Ik vind dat hem zó onrecht aangedaan is'

Johan Derksen heeft niet te doen met AZ, dat ook na het ontslag van trainer Pascal Jansen blijft ploeteren onder diens opvolger Maarten Martens. Sterker nog: bij de uitgesproken journalist is sprake van leedvermaak om de Alkmaarse misère, zegt hij maandagavond in Vandaag Inside.

Jansen, die AZ vorig seizoen nog naar de halve finales van de Conference League leidde, moest daags na de nipte bekerzege op Quick Boys (dat na strafschoppen werd verslagen) het veld ruimen en plaatsmaken voor zijn voormalige assistent, Martens. Na vier wedstrijden in de Eredivisie wacht de Belg nog altijd op zijn eerste zege (drie gelijke spelen en een nederlaag) én werd AZ door Feyenoord uit het bekertoernooi gewipt. Maandag werd duidelijk dat algemeen directeur Robert Eenhoorn na tien jaar gaat vertrekken uit het AFAS Stadion, terwijl ook RvC-voorzitter René Neelissen naar verluidt aan zijn laatste maanden bezig is.

Derksen vindt het 'goed' dat Eenhoorn gaat vertrekken. "Ik vind het heerlijk, ik heb me een leedvermaak. Ik vind dat die Jansen zó onrecht aangedaan is", legt De Snor uit. "Nu horen we van die jongen van de week dat Jansen benaderd was door Ajax", verwijst hij naar de ontboezemingen van zaakwaarnemer Nathan van Kooperen die zondag aanschoof bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Maar die directeur (Eenhoorn, red.) komt uit een andere sport, dat is een beetje een baasje, weet je wel? Boze brieven naar de KNVB, daar kon hij niet mee opschieten. Ajax wilde de directeur weghalen, wie is Ajax dan wel? Maar je weet: als je AZ bent en Ajax komt voor een directeur, dan gaat zo'n gozer naar Ajax. En hij houdt hem bij AZ, terwijl die jongen daar helemaal niet meer bij is, met AZ. Maar tóch tegenhouden, de regels strak aantrekken en nu die Jansen wegsturen", somt Derksen op. Hij vermoedt dat bovenstaande ontwikkelingen ten grondslag liggen aan de aankondiging van Eenhoorn dat hij het bijltje er op 1 juli bij neerlegt: "Ik denk dat het allemaal wel een beetje te maken heeft met zijn vertrek, hij heeft zoveel vijandjes gecreëerd."

Geen inspirerende persoonlijkheid

Wilfred Genee stipt aan dat technisch directeur Max Huiberts verantwoordelijk is voor de samenstelling van de spelersgroep, die na het vertrek van een aantal sterkhouders afgelopen zomer niet adequaat op peil is gebracht, én de keuze om Martens het seizoen af te laten maken. "Deze trainer die er nu voor staat vind ik een beetje een slappe, onpersoonlijke jongen. Ja, Valentijn noemde hem een dode mol, dat is helemaal geen inspirerende persoonlijkheid", oordeelt Derksen over Martens. "Maar die heeft die spelersgroep in zijn maag gesplitst gekregen van Huiberts, en die groep heeft te weinig kwaliteit. Daar is Jansen voor gesneuveld, en hij wint ook niet!" Tafelgast Özcan Akyol vraagt zich af wat nou eigenlijk de doelstelling is, maar Derksen weet het wel: "Ze willen bij de raad van commissarissen een wit voetje halen, van: kijk eens hoeveel geld wij binnengebracht hebben met verkopen. En dan de trainer verplichten om dezelfde resultaten te behalen met een mindere selectie."