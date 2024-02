'De rampspoed van Messi en Inter Miami is in bredere zin natuurlijk goed nieuws'

Sjoerd Mossou toont zich in zijn column in het Algemeen Dagblad bijzonder kritisch op Inter Miami, de werkgever van de Argentijnse superster . In de voorbereiding op het nieuwe Amerikaanse voetbalseizoen vliegt de club de wereld over om lucratieve oefenwedstrijden te spelen, maar de wereldkampioen heeft vanwege een blessure - tot groot verdriet van de lokale fans - nog nauwelijks mee kunnen doen.

Op 1 februari speelde Inter Miami in Saudi-Arabië tegen het Al-Nassr van Messi's eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. Van een Last Dance tussen de twee kemphanen, zoals van tevoren werd aangekondigd, was echter geen sprake. Ronaldo moest het duel helemaal laten schieten, Messi viel vlak voor tijd nog wel even in maar aan de 6-0 (!) nederlaag die de Amerikaanse club leed kon ook hij niets meer veranderen. Twee dagen daarvoor had hij overigens wel bijna de hele wedstrijd gespeeld (en een penalty benut) tegen Al-Hilal, dat met 4-3 werd verslagen. Afgelopen zondag volgde een wedstrijd in Hong Kong, waarin Inter Miami een lokaal allstarteam met 1-4 versloeg maar Messi helemaal niet van de bank kwam, waarna boze toeschouwers hun geld (ze betaalden zo'n honderd euro om de Argentijn aan het werk te kunnen zien) tevergeefs terugeisten en zelfs de lokale regering om uitleg vroeg.

Artikel gaat verder onder video

Mossou kan er niet mee zitten: "In bredere zin is die rampspoed natuurlijk goed nieuws", schrijft de journalist. "Al twee weken jaagt Inter Miami zijn spelers op krankzinnige wijze de halve wereld over om geld binnen te harken, met clubvoorzitter David Beckham als een glamourmascotte voorop. Zijn spelers voetbalden eind januari eerst in El Salvador, daarna in Dallas, vervolgens twee keer in Riyad, aansluitend in Hongkong en vandaag in – echt waar – Japan", vervolgt Mossou. "Opgeteld zijn dat ruim 25.000 vliegkilometers voor vijf niksige oefenpotjes – en dan moeten ze straks ook duizenden kilometers nog terug. Je zou Inter Miami voor straf een heel seizoen lang liesblessures gunnen", leest het.

Mossou plaatst bovenstaande observaties vervolgens in een breder perspectief. Clubs als Inter Miami, maar ook de met geld smijtende Saudi's, zijn wat de journalist betreft een groot probleem. "Een club als Inter Miami rommelt aan de fundamenten van het voetbal zoals we dat al decennialang kennen: een regionaal georiënteerde, cultureel diepgewortelde volkssport." Hij trekt daarbij een parallel naar de Amerikaanse basketballers die de wereld rondvliegen voor lucratieve demonstratiepotjes, maar stelt dat dat niet opweegt tegen de echte voetbalbeleving zoals hierboven beschreven. "In Saoedi-Arabië trachten ze dat kunstmatig na te bootsen met oneindig veel geld, Inter Miami probeert zijn plek te veroveren als puur marketingvehikel, een soort rondreizend circus in de geest van The Harlem Globetrotters." Dat die opzet deze maand niet slaagt door de blessure van Messi vindt Mossou dan ook prima: "Gelukkig straft God – die van het voetbal althans – onmiddellijk."