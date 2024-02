Overzicht kwartfinale KNVB Beker: uitslagen en programma woensdag/donderdag

Wie volgt PSV aan het einde van het seizoen op als winnaar van de KNVB Beker? Dit is het programma van de kwartfinale, dat wordt afgewerkt op 6, 7 en 8 februari.

Dinsdag 6 februari 20.00 uur: N.E.C. - ADO Den Haag (3-0)

In Nijmegen beten NEC en ADO dinsdag het spits af. N.E.C. won met 3-0 door doelpunten van Koki Ogawa, Dirk Proper en Tjaronn Chery. Lees het volledige wedstrijdverslag hier.

Woensdag 7 februari 18.45 uur: SC Cambuur - Vitesse

Woensdag staan twee kwartfinales op het programma, te beginnen in Leeuwarden. Daar treft de tweede overgebleven KKD-club, SC Cambuur, Eredivisie-hekkensluiter Vitesse. De Friezen rekenden in de achtste finales af met Ajax-beul USV Hercules, al had de ploeg van trainer Henk de Jong daar wel een verlenging voor nodig (3-4). Vitesse bereikte de laatste acht via twee amateurclubs (Groene Ster en AFC) en trof met sc Heerenveen in de tweede ronde ook de andere Friese profclub al. In Arnhem werd het vlak voor Kerst 1-0 door een doelpunt van Amine Boutrah.

Woensdag 7 februari 21.00 uur: Feyenoord - AZ

De derde kwartfinale is op papier de grootste kraker in deze fase van het toernooi: in De Kuip speelt Feyenoord tegen AZ. Afgelopen weekend troffen de ploegen elkaar in competitieverband nog in Alkmaar; door een doelpunt van Mats Wieffer gingen de Rotterdammers er met de punten vandoor. Feyenoord rekende in de achtste finales af met PSV, dat in de Eredivisie nog ongeslagen is maar titelprolongatie in het bekertoernooi dus kan vergeten. AZ had in de vorige ronde een strafschoppenserie nodig om Quick Boys in Alkmaar op de knieën te dwingen, nadat HHC in de tweede ronde ook pas na verlenging werd verslagen.

Donderdag 8 februari 20.00 uur: FC Groningen - Fortuna Sittard

De laatste ploeg die zich plaatst voor de halve finales wordt donderdag bekend. FC Groningen staat in de eigen Euroborg tegenover Fortuna Sittard en treft drie oude bekenden: trainer Danny Buijs, spits Kaj Sierhuis en doelman Michael Verrips. De oefenmeester had Groningen liefst vier jaar onder zijn hoede, Sierhuis speelde een jaar in Groningen en verdiende er een transfer naar Stade Reims en Verrips speelde het afgelopen anderhalf seizoen op huurbasis in Groningen, maar werd afgelopen winter teruggehaald om de plek van Ivor Pandur (verkocht aan Hull City) in te nemen. De thuisploeg rekende in de vorige ronde af met KKD-koploper Willem II (1-3 in Tilburg). Fortuna ontdeed zich op zijn beurt van Almere City, dat met 1-2 werd verslagen in het eigen Yanmar Stadion.