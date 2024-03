Ajax-sterkhouder geeft met reactie op stellingen gigantische hint over toekomstplannen

Het lijkt een kwestie van tijd voordat zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis bij Ajax. De verdediger, die donderdag zijn achttiende verjaardag viert, heeft in een interview tegenover De Telegraaf een reactie gegeven op enkele stellingen. Een contractverlenging lijkt aanstaande.

Waar diverse media al wisten dat de contractverleningen tussen Ajax en Hato goed verlopen, wilde de talentvolle verdediger zelf niet ingaan op de kwestie. Het contract van Hato loopt in de zomer van 2025 af bij Ajax. De stopper reageerde tegenover De Telegraaf op een aantal stellingen, en daaruit kan geconcludeerd worden dat een contractverlenging nabij is.

Artikel gaat verder onder video

“De titel ’jongste aanvoerder ooit in de Ajax-basis’ had ik direct ingeruild voor het kampioenschap”, luidde een stelling die Hato voor zijn kiezen kreeg. De reactie was duidelijk. “Eens. Van jongs af aan is het mijn droom om kampioen te worden met Ajax. Dat wilde ik en wil ik nog steeds. Iedereen kent de beelden van een Ajax-kampioenschap. Als jonge speler wil je daar deel van uit maken. Dat is het doel voor volgend seizoen.”

Hieruit blijkt dat Hato ook volgend seizoen in Amsterdam wil spelen. De talentvolle stopper geeft vervolgens aan dat hij nog niet is uitgeleerd in Nederland. “Ik ben pas 18 jaar en dit seizoen is pas mijn eerste echte Eredivisie-seizoen als basisspeler. Ik weet dat ik hier nog genoeg kan leren”, zegt de achttienjarige verdediger.