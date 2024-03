Arne Slot: 'Hij is inmiddels onbetaalbaar, maar dat is een jongen waar ik een jaar geleden contact mee had'

Arne Slot heeft een jaar geleden contact met voor een mogelijke transfer naar Feyenoord. Ruud Gullit vroeg de coach van de Rotterdammers of de aanvaller van Bologna komende zomer een optie zou zijn voor de nummer twee van de Eredivisie, maar dat is volgens Slot niet meer aan de orde.

"Is Zirkzee niet wat voor jullie?", vraagt Gullit de trainer van Feyenoord in de uitzending van het programma Rondo op Ziggo Sport. "Die (Zirkzee, red.) is inmiddels onbetaalbaar, maar als je mijn telefoon erbij pakt is dat een jongen waar ik een jaar geleden wél contact mee had, maar nu niet meer", legt Slot uit. Zirkzee presteert momenteel uitstekend in de Serie A, waardoor een transfer naar Feyenoord allesbehalve realistisch lijkt, maar een jaar geleden was de situatie anders.

"Nu is die transfersom in combinatie met zijn salaris niet meer voor ons weggelegd", legt Slot uit aan Gullit, die Zirkzee wel bij Feyenoord vond passen. De Rotterdammers zullen in de zomer mogelijk op zoek moeten naar een nieuwe spits, want de kans bestaat dat Santiago Giménez vertrekt uit Rotterdam. Onlangs werd er in de Italiaanse media al gespeculeerd over interesse van Napoli voor de Mexicaan, maar die belangstelling lijkt nog niet concreet te zijn.

La Gazzetta dello Sport wist een aantal maanden geleden te melden dat Zirkzee er bij verschillende Europese grootmachten goed op staat, waaronder AC Milan. Giménez zou ook bij de club uit Milaan op het lijstje staan volgens de Italiaanse media, maar is niet de favoriet om in San Siro aan de slag te gaan, want dat zou Zirkzee zijn. Een transfer is echter niet aanstaande, want er is met belangstelling van onder meer Manchester United veel meer interesse voor de Nederlandse aanvaller.

