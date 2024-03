'Feyenoord baalt van opvallend interview Orkun Kökçü over Benfica'

Niet alleen Benfica, maar ook Feyenoord baalt van het interview dat vorige week gaf aan De Telegraaf. Dat is althans het vermoeden van journalist Mike Verweij, die erop wijst dat Feyenoord nog geld kan verdienen bij een toekomstige transfer van Kökçü.

De middenvelder zei nooit het gevoel te hebben gehad dat hij belangrijk werd gemaakt bij Benfica, ook niet door trainer Roger Schmidt. Als gevolg van het interview ontbrak Kökçü zondag in de selectie voor de competitiewedstrijd tegen Casa Pia (0-1 zege) en volgens de krant Record zal er ook nog een boete volgen.

Valentijn Driessen kan wel genieten van de oprechtheid van Kökçü, vertelt de journalist in de podcast Kick-Off. “Het is toch geweldig dat er nog een speler is die zo gigantisch uithaalt naar z’n trainer en club? Dat zie je niet vaak meer, zeker niet op dat niveau. Hij gaat ordinair los.”

Verweij denkt dat Feyenoord zal balen van het interview. Bij zijn zomerse transfer naar Benfica, voor 25 tot maximaal 30 miljoen euro, hebben beide clubs een doorverkooppercentage van 25 procent afgesproken, bevestigde algemeen directeur Dennis te Kloese in september vorig jaar. Dat is in de voetballerij een opvallend hoog percentage. Doorverkooppercentages worden doorgaans alleen berekend over de eventuele winst.

“Ik denk dat ze bij Feyenoord ook niet heel blij zijn met dit interview, vanwege het percentage doorverkoop. Hij zal niet weggaan voor veel meer dan dertig miljoen”, aldus Verweij. Driessen verwacht dat Kökçü de komende tijd niet veel zal spelen en dat zal zijn marktwaarde geen goed doen. “Als hij nou alleen de aanval op Schmidt had geopend, dan had het bestuur misschien gezegd tegen Schmidt: even rustig aan, dit is wel een aankoop van dertig miljoen. Maar hij nam ook het bestuur mee in zijn kritiek. Die zal voorlopig niet meer spelen.”