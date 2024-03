Been wijst suggestie Van Hooijdonk af: 'Maar Pierre weet het beter dan ik'

Mario Been is het niet eens met de stelling van Pierre van Hooijdonk, die vorige week in Studio Voetbal het vermoeden uitsprak dat , de linksbuiten van AZ, in de toekomst in de spits zal komen te staan. "Ik zie hem daar niet spelen, ik vind hem vanaf de zijkanten echt heel goed spelen."

Van Bommel was vorig weekend de grote man toen AZ op eigen veld met 2-0 te sterk was voor Ajax. De oud-speler van MVV tekende onder toeziend oog van zijn opa, voormalig Feyenoord-trainer en oud-bondscoach Bert van Marwijk, voor beide Alkmaarse treffers. Van Hooijdonk kwam in de NOS-talkshow vervolgens met zijn suggestie dat Van Bommel uiteindelijk in de punt van de aanval zal belanden: "Hij beheerst alles: hij is snel, hij heeft finesse in zijn afwerking... Ik heb hem vorig jaar bij MVV in de Keuken Kampioen Divisie ook veel goals zien maken, daar zaten lobjes bij, stiftjes, pegels, kopballen... Hij beheerst eigenlijk alles", beargumenteerde Pi-Air.

Artikel gaat verder onder video

Been krijgt zaterdagavond in De Eretribune op ESPN de vraag of hij de stelling van Van Hooijdonk onderschrijft. Dat blijkt niet het geval: "Nee, ik zie hem absoluut niet in de spits eindigen. Ik vind hem daar niet de fysiek voor hebben, ik denk dat hij een echte buitenspeler is." Jan Joost van Gangelen brengt daar tegenin dat Van Bommel toch wel 'een grote, sterke jongen' is, maar Been ziet dat anders: "Nou sterk... ik vind hem een postuur hebben van een buitenspeler, niet van een centrumspits. Maar Pierre weet dat beter dan ik, die is zelf spits geweest. Maar ik zie hem daar niet spelen", sluit de oud-trainer van onder meer Feyenoord en NEC af.

Kees Kwakman is het met Been eens: "Ook omdat we hem daar nooit hebben zien spelen, bij MVV niet, bij Jong Oranje niet en bij AZ niet. Dus ik zou niet weten hoe hij het daar zou doen", zegt de Volendammer. "Ja, bij Jong Oranje heeft hij nog wel op tien gestaan", geeft Kwakman tafelgenoot Kees Luijckx gelijk. Die analyseert vervolgens het spel van de 19-jarige buitenspeler van zijn vroegere werkgever: "Met name als hij linksbuiten staat dan moet hij ook meeverdedigen, daar heeft hij nog best wel veel moeite mee. Qua bereidheid", aldus Luijckx. "Maar wat Maarten Martens nu doet met Van Bommel: die mag heel vaak naar het centrale duo toelopen als ze de bal niet hebben. Dan hoeft hij niet helemaal met zijn back mee, dat is een aanpassing die hem wel goed uitkomt.

Van Bommel speelt zaterdagavond met AZ het uitduel bij Sparta. Volg hier live de wedstrijd op Het Kasteel.