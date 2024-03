AD waarschuwt Koeman voor potentiële 'splijtzwam' Oranje: 'Zien te voorkomen'

Het Algemeen Dagblad waarschuwt bondscoach Ronald Koeman voor een aantal mogelijke 'splijtzwammen' in zijn EK-selectie, waaronder de in twee strafzaken veroordeelde . Hoewel de aanvaller van Spartak Moskou vanzelfsprekend al in tijden niet meer in actie komt voor het Nederlands elftal, bevat de huidige selectie nog wel een aantal vrienden van de 32-jarige buitenspeler, beschrijft verslaggever Sjoerd Mossou.

Zo weigert Memphis Depay, die deze week na een jaar vol blessures voor het eerst weer bij de selectie zit, zowel op social media als in interviews om afstand te nemen van Promes. "Ik zal mijn vrienden en familie nooit laten vallen", liet de aanvaller van Atlético Madrid zich begin deze week nog in meerdere interviews ontvallen. "Mijn posts over Quincy waren niet bedoeld om te provoceren, we waren gewoon op vakantie in Dubai, samen met allerlei andere vrienden", verduidelijkte Depay.

De openlijke steunbetuigingen aan Promes van Depay staan niet op zichzelf: "Depay is zeker niet de enige die in een loyaliteitsdilemma is verwikkeld. Veel meer van de huidige Oranje-spelers hebben een verleden met Promes, een speler die onmiskenbaar gold als sfeermaker, iemand om wiens grappen en grollen werd gelachen in de kleedkamer", schrijft Mossou. De KNVB zit daar ondertussen mee in de maag: directeur topvoetbal Nigel de Jong sprak Depay namens de voetbalbond aan op zijn steun aan zijn veroordeelde oud-ploeggenoot, terwijl ook de bondscoach de vriendschap tussen beide voetballers eerder deze week als 'onhandig' betitelde.

De kwestie-Promes 'is in spelershotel Woudschoten zeker niet voortdurend een gespreksthema, maar het onderwerp sluimert onvermijdelijk', schrijft Mossou. "In sommige groepjes spelers komt Promes soms achteloos ter sprake, of juist in een ernstiger context, binnen andere subgroepjes bij Oranje is het helemaal geen thema", weet de journalist. Daarnaast heeft Koeman ook met de 'standaard' valkuilen als ontevreden reservespelers, kritiek van de buitenwereld, maar ook zijn keuze voor de in Saudi-Arabië voetballende Georginio Wijnaldum te dealen, beschrijft Mossou.

"Koeman en de KNVB moeten zien te voorkomen dat er ergens een splijtzwam kans krijgt om wortel te schieten", vervolgt Mossou. "In dat opzicht kan het gunstig zijn dat een speler als Wijnaldum nú kon vertellen hoe zijn keuze voor Saudi-Arabië tot stand kwam, en dat Memphis Depay bij zijn Oranje-rentree meteen wat antwoorden kon geven over zijn loyaliteit richting Promes", stipt de journalist echter aan. "Het leverde veel rumoer op in de media, de kritiek was bij vlagen hevig, maar tweeënhalve maand voor het EK kun je het maar vast gehad hebben", besluit Mossou.