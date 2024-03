Dortmund-trainer Terzic zwijgt in alle talen over opmerkelijk gerucht: 'Dat is jullie baan'

Borussia Dortmund-trainer Edin Terzic wordt door RTL gevraagd naar een reactie op de geruchten dat Sven Mislintat kan terugkeren bij de club. De oefenmeester zwijgt echter in alle talen over de mogelijke aanstelling van de bij Ajax volledig geflopte technisch directeur en focust zich liever op de confrontatie met PSV van aanstaande woensdag.

Zondag kwam Sky Deutschland met het opvallende gerucht naar buiten dat Mislintat in beeld zou zijn om als technisch directeur aan de slag te gaan in Dortmund, waar hij eerder in verschillende functies werkzaam was tussen 2019 en 2016. De Duitser was daarna met wisselend succes werkzaam bij achtereenvolgens Arsenal en VfB Stuttgart, voordat hij in mei 2023 neerstreek in Amsterdam.

Daar gaf Mislintat liefst 115 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar werd in september ontslagen omdat er een 'gebrek aan draagvlak' binnen de organisatie zou zijn én omdat Ajax bijzonder teleurstellend presteerde op het veld. Bovendien werd duidelijk dat meerdere transfers die de Duitser afhandelde namens de Amsterdammers onderzocht worden door een extern accountantskantoor, een onderzoek waarvan de resultaten op korte termijn verwacht worden.

Nu zou Mislintat dus weer in beeld zijn in Dortmund, maar Terzic houdt zijn kaken daarover stevig op elkaar. "Nee, daar wil ik niet op reageren. Ik praat niet graag over geruchten. Ik ben een coach, geen journalist", reageert de 41-jarige trainer voor de camera's van RTL. "Het is jullie baan om over geruchten te praten, maar om het beste uit het team te halen. Daar wil ik me ook op focussen, zeker omdat er een hele belangrijke wedstrijd in de Champions League te wachten staat." Morgen (woensdag) neemt hij het met zijn elftal op tegen PSV in de achtste finale van het miljardenbal, nadat de heenwedstrijd in Eindhoven drie weken geleden een 1-1 gelijkspel opleverde.