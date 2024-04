Dick Advocaat houdt zich niet in en deelt genadeloze sneer uit aan ESPN-analist

Dick Advocaat heeft maandagavond een sneer uitgedeeld aan ESPN-analist Kenneth Perez. De coach van de nationale ploeg van Curacao stelde in het programma Veronica Offside dat mensen die twijfelen aan de integriteit van Peter Bosz, weinig verstand van hebben. Perez richtte zich dit weekend met harde woorden tot Bosz.

Perez reageerde na afloop van de wedstrijd tussen NEC en PSV kritisch op het interview van PSV-trainer Bosz, die zijn ploeg hautain en arrogant noemde. De Deense analist van ESPN is van mening dit een toneelspelletje was van Bosz: "Dat weet je toch van hem, dat spelletje? Het is makkelijke taal, vooral ook omdat je niets van dat gedrag hebt bespeurd bij PSV. Het is toneel, denk ik", zei Perez.

Artikel gaat verder onder video

Dick Advocaat liet maandagavond blijken zich niet te kunnen vinden in de teksten van Perez: "Er zit altijd een beetje acteerwerk tussen. Ik vind Peter Bosz wel iemand die echt zijn verhaal verteld", zegt Advocaat, waarna tafelgast Wim Kieft hem voorlegt dat er - mede door Perez - getwijfeld wordt aan de integriteit van Bosz: “Dat wordt gesteld door mensen die er geen verstand van hebben", sneert de oud-trainer van Feyenoord naar de analist.

Eerder op de maandag reageerde Bosz zelf op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen Excelsior geïrriteerd op de uitlatingen van Perez: “Ik geef gewoon eerlijk mijn mening. Daar hoeft hij het niet mee eens te zijn. Dat mag. Dat ik in zijn ogen een verkeerde analyse maak, dat kan. Ik geef net al aan: ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar je moet niet mijn integriteit in twijfel trekken, dat ik een spelletje speel. Ik speel geen spelletjes", verduidelijkte Bosz.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Binnenkort zéér opvallende tafelgast verwacht in Vandaag Inside

Tina Nijkamp verwacht dat een van de meest besproken mensen uit de sportwereld binnenkort zijn opwachting zal gaan maken als tafelgast in Vandaag Inside.