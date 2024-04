Telegraaf ziet na ontsierde bekerfinale nog maar één oplossing: 'Kennelijk het enige waar nog afschrikwekkende werking vanuit gaat'

De Telegraaf ziet na de tot twee keer toe stilgelegde bekerfinale tussen Feyenoord en N.E.C. van zondag nog maar één oplossing voor de terugkerende ongeregeldheden in de Nederlandse voetbalstadions. In een hoofdredactioneel commentaar pleit de ochtendkrant voor een meldplicht voor supporters die als gevolg van eerdere misdragingen een stadionverbod opgelegd hebben gekregen.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük moest de eindstrijd zondag al na een kwartier stilleggen, toen het zicht op het veld werd ontnomen door de enorme hoeveelheid vuurwerk die op de tribunes werd afgestoken. In de tweede helft vatte vervolgens een spandoek vlam, waardoor de wedstrijd pas kon worden hervat toen deze geblust werd. "Ondanks alle woorden van de KNVB, clubs en andere autoriteiten ging het opnieuw mis", concludeert de ochtendkrant dan ook.

Vorig seizoen ging het mis tijdens de halve finale van de KNVB Beker, toen Feyenoord in eigen stadion tegen Ajax speelde. Davy Klaassen werd vanaf de tribune geraakt door een voorwerp, waarna de voetbalbond stevig ingreep. Wedstrijden worden sindsdien steevast - tot ergernis van velen - gestaakt als er iemand op het veld geraakt wordt, of als er tot twee keer toe überhaupt iets op het veld belandt. "De normale fan, van jong tot oud en van thuis voor de buis tot in het stadion, is hierdoor de dupe van de minderheid die het verpest", stipt De Telegraaf aan.

De krant pleit er dan ook voor dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ongeregeldheden beter geïdentificeerd moeten worden: "Met alle moderne technologie en bijbehorende camera’s moet het mogelijk zijn om raddraaiers op te sporen." Eenmaal opgespoord zullen de voetbalbond, de clubs en het Openbaar Ministerie wat De Telegraaf betreft 'de handen ineen moeten slaan'. "Kennelijk is dat het enige waar nog een afschrikwekkende werking vanuit gaat. Opsporen is daarbij niet genoeg; uiteindelijk moeten daders langdurige stadionverboden met meldingsplicht op wedstrijddagen krijgen, zodat ze niet meer in staat zijn om het spel te bederven en het plezier van anderen te verpesten", leest het.

