België ziet Loïs Openda mogelijk tijdens EK vertrekken: 'Desnoods op twee plaatsen tegelijk'

staat voor een zomer om mogelijk nooit meer te vergeten. De voormalig aanvaller van Vitesse behoort tot de selectie van België voor het Europees Kampioenschap in Duitsland én wordt hoogstwaarschijnlijk begin juli vader van een zoontje. Bondscoach Domenico Tedesco moet er om die reden rekening mee houden dat Openda gedurende het toernooi tijdelijk niet aanwezig is.

Openda is in Nederland vooral bekend om zijn periode bij Vitesse, waar hij als huurling van Club Brugge twee seizoenen actief was. Maar hoge ogen gooien deed de rappe aanvaller pas écht na zijn vertrek uit Arnhem. RC Lens telde in de zomer van 2022 ruim vijftien miljoen euro neer om hem definitief over te nemen van Club Brugge en na slechts één jaar in Frankrijk te hebben gespeeld vertrok hij voor liefst veertig miljoen euro naar RB Leipzig. Het huwelijk tussen RB Leipzig en Openda is tot op heden een groot succes. Na 45 wedstrijden staat de teller op 28 doelpunten en zeven assists.

Openda is dan ook niet meer weg te denken uit de nationale ploeg van België. De aanvaller speelde tot op heden zeventien interlands voor zijn land en was daarin tweemaal trefzeker. Openda maakte in twee van de laatste drie interlands in de aanloop naar het EK in Duitsland de negentig minuten vol en zou dus zomaar basisspeler kunnen zijn tijdens het toernooi. Het is echter de vraag in hoeveel wedstrijden hij in actie kan komen. De vrouw van Openda is hoogzwanger en voor begin juli uitgerekend. Mocht ze dan daadwerkelijk bevallen, mist Openda mogelijk het begin van de knock-outfase, mocht België door de groepsfase heen komen.

“Als mijn vrouw bevalt, ga ik uiteraard naar mijn kind”, wordt Openda geciteerd door Het Nieuwsblad. De aanvaller verzekert dat hij zich daarna weer zal melden bij de nationale ploeg, mochten de Belgen op dat moment nog actief zijn in Duitsland. “Ook als het samenvalt met een wedstrijd zullen we wel een oplossing vinden. Desnoods ben ik op twee plaatsen tegelijk”, grapt Openda. “Het is een jongen. Weet je, ik beleef een geweldige periode in mijn leven. Ik ben drie weken geleden getrouwd en zal straks een zoon hebben. Bovendien neem ik deel aan een EK met mijn land. Dat is toch mooi. Ik hoop dat het me ook vleugels geeft op het terrein.”

Belgen azen op revanche

Het wordt Openda zijn tweede eindtoernooi met de Rode Duivels. Hij debuteerde op 8 juni in de Nations League-wedstrijd tegen Polen. Toenmalig bondscoach Roberto Martínez selecteerde Openda voor het Wereldkampioenschap in Qatar. Dat werd voor de Belgen echter een toernooi om heel snel te vergeten. Ze openden nog wel met een 1-0 zege op Canada, maar na een 0-2 nederlaag tegen Marokko en een doelpuntloos gelijkspel tegen Kroatië was uitschakeling een feit. Openda kwam alleen in de eerste groepswedstrijd tegen Canada heel even in actie.

