Duitse amateurclub stoort zich enorm aan België: 'We zijn allemaal professionals, het is triest'

Het is vooralsnog niet het Europees Kampioenschap van België. De formatie van bondscoach Domenico Tedesco heeft een zeer teleurstellende groepsfase achter de rug, werd na afloop van de laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne getrakteerd op een striemend fluitconcert en wacht maandag de loodzware klus tegen Frankrijk. Daarnaast hebben de Rode Duivels geen vrienden gemaakt bij de Duitse vierdeklasser SGV Freiberg. De amateurclub stelde de voorbije weken zijn trainingsvelden beschikbaar, maar kreeg er weinig tot geen interactie voor terug.

Na de verrassende 0-1 nederlaag tegen Slowakije toonde België met een 2-0 overwinning op Roemenië tekenen van herstel, maar afgelopen woensdag kwam het tegen Oekraïne niet verder dan een zeer teleurstellend doelpuntloos gelijkspel. Kevin De Bruyne en zijn teamgenoten werden na het laatste fluitsignaal getrakteerd op een striemend fluitconcert. Twee dagen later klinkt er opnieuw kritiek op de selectie van Tedesco. Niet vanuit eigen land, maar de Duitse amateurclub SGV Freiberg toont zich niet blij met de Belgen. “Nu de amateurploeg zijn voorbereidingen op het aankomende seizoen in de Regionalliga Südwest heeft hervat, hadden ze stiekem op wat meer interactie gehoopt met de Rode Duivels”, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Tedesco en zijn manschappen maakten in de afgelopen weken gebruik van de trainingsvelden van SGV Freiberg. “We zijn erg opgetogen dat de Belgen zich bij ons voorbereiden op hun matchen, maar eerlijk gezegd vind ik het jammer dat we als groep zo worden buitengesloten”, wordt Roland Seitz, hoofdtrainer van SGV Freiberg, geciteerd. Eigenaar Dieter Gerstung is eveneens kritisch over het (gebrek aan) contact met de EK-deelnemer. “We hebben alles gedaan voor het Belgische team. We hebben al hun wensen vervuld. Maar in ruil daarvoor hebben we nog geen enkele foto of gesigneerd shirt mogen ontvangen. En dat terwijl een aantal medewerkers van de club hierom gevraagd hebben. Het is triest”, zo klinkt het.

Seitz vertelt dat hij bondscoach Tedesco onlangs ‘snel gedag’ heeft kunnen zeggen. Zijn club is echter verteld dat de Rode Duivels voor de rest niet mogen worden ‘lastiggevallen’. “Als het om veiligheidsredenen een beslissing van de UEFA is, kan ik het België niet kwalijk nemen. Maar als het hun eigen wens is, vind ik het jammer. We zijn allemaal professionals. Je kunt begrijpen dat we graag een paar woorden hadden gewisseld met Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku. Nooit in hun leven zullen mijn spelers zo dicht bij wereldsterren hebben gestaan”, aldus de eigenaar.

België bereidt zich momenteel voor op de kraker tegen Frankrijk in de achtste finales van het EK. Die ontmoeting staat voor komende maandag in Düsseldorf op het programma. De Rode Duivels zullen uit het bekende andere vaatje moeten tappen om kans te maken op de kwartfinales. Bondscoach Tedesco ligt flink onder vuur, maar hoeft zich geen zorgen te maken over zijn toekomst.

