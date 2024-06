Henk Spaan heeft medelijden met Alex Kroes: 'Het is om krankjorum van te worden'

Henk Spaan heeft medelijden met Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax. De Amsterdammers namen deze zomer (definitief) afscheid van zowel als , maar ontvingen voor het duo een veel lager bedrag dan de marktwaarde die zij vertegenwoordigen. Aan de andere kant dreigt Ajax een speler als aan de straatstenen niet kwijt te kunnen raken.

Conceição stond sinds de zomer van 2022 onder contract in de Johan Cruijff ArenA, nadat Ajax hem voor 5 miljoen euro had overgenomen van FC Porto. De jonge buitenspeler slaagde er in zijn enige seizoen in Amsterdam niet in een basisplaats af te dwingen onder achtereenvolgens Alfred Schreuder en John Heitinga, en werd afgelopen seizoen terug verhuurd aan Porto, dat inmiddels de koopoptie ter waarde van 10,5 miljoen euro gelicht heeft en de aanvaller mogelijk zelfs deze zomer nog - met een flinke winst - kan doorverkopen.

Mikautadze was op zijn beurt afgelopen zomer één van de twaalf aankopen van toenmalig directeur Sven Mislintat, die liefst 16 miljoen euro voor de Georgiër over liet maken aan de Franse promovendus FC Metz. Na een eerste seizoenshelft zonder doelpunten, waarin de aanvaller meer op de bank zat dan op het veld stond, huurde de Noord-Franse club hem terug. Metz maakte - ondanks de degradatie naar het tweede niveau - vorige maand gebruik van de terugkoopoptie voor een bedrag van 13 miljoen euro en ook deze club lijkt een forse winst te kunnen gaan maken als de EK-ganger deze zomer een nieuwe werkgever zal vinden.

"De marktwaarde van de maker van het winnende doelpunt voor Portugal, Conceição, is 22 miljoen euro", schrijft Spaan woensdag in zijn column in Het Parool. "Zijn bij Ajax bedongen afkoopsom is 10,5 miljoen. Mikautadze, ook de maker van een doelpunt op dinsdagmiddag, ook door Ajax verkocht beneden de marktwaarde, wordt vrij zeker meteen voor meer doorverkocht door Metz", vervolgt de ervaren journalist. "Het is om krankjorum te worden voor de zich als zakenman profilerende TD van Ajax, Kroes", uit de columnist zijn medelijden. "Terwijl Sutalo, iemand die ze kwijt willen, zich door zijn benen laat schieten voor een goal", refereert Spaan aan het niet altijd even gelukkige optreden van de Kroatische verdediger op het Europees Kampioenschap in Duitsland.

