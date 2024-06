Moddergooien tussen Mbappé en PSG gaat maar door: 'Hij heeft absoluut geen klasse'

Het moddergooien tussen en zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain blijft maar aanhouden. De 25-jarige aanvaller verkast deze zomer transfervrij naar Champions League-winnaar Real Madrid, maar de scheiding met de club waarmee hij zich de afgelopen jaren zes keer tot kampioen van Frankrijk kroonde, verloopt allerminst amicaal.

In februari van dit jaar stelde de Franse steraanvaller de Parijse club op de hoogte van zijn beslissing om zijn heil deze zomer elders te gaan zoeken. Als reactie besloot PSG de loonbetalingen die het Mbappé verschuldigd was over de afgelopen twee maanden niet te doen, bovendien is de verwachting dat ook het salaris van juni, zijn laatste contractmaand, niet overgemaakt zal worden. L'Équipe schrijft dat de Ligue 1 mogelijk tussenbeide moet komen als club en speler het niet eens worden over de afwikkeling van het contract.

Dinsdag, een dag nadat eindelijk werd bevestigd wat iedereen al wist - dat de toekomst van Mbappé in Madrid ligt - sprak de aanvaller zich uit over de gebeurtenissen van afgelopen zomer. Omdat hij weigerde zijn aflopende verbintenis in Parijs te verlengen en ook niet verkocht wenste te worden, nam de club hem niet mee tijdens de voorbereiding op het afgelopen seizoen. "Mij werd verteld dat ik nooit meer voor PSG zou spelen. Dat zeiden ze recht in mijn gezicht, op vrij agressieve toon. Luis Enrique (trainer, red.) en Luis Campos (sportief directeur, red.) hebben me gered. Zonder hen was ik het veld nooit meer opgestapt", liet Mbappé weten.

Een anonieme medewerker van PSG laat in een reactie aan persbureau AFP weten dat Mbappé 'absoluut geen klasse' heeft. Bovendien bestrijdt deze persoon dat de clubleiding iets te zeggen heeft over de opstelling: "Nasser Al-Khelaïfi (voorzitter, red.) heeft nooit een beslissing over het elftal gedicteerd", tekent het persbureau op. "Luis Enrique heeft dat zelf ook gezegd, maar desondanks drukt iedereen het af als waarheid als Mbappé iets zegt."

