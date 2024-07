Belgische kranten overdonderd tijdens Nederland - Turkije en wijzen op hetzelfde 'sleutelmoment' in tweede helft

Het Nederlands elftal boekte zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning op Turkije (2-1) en staat daardoor in de halve finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Dat is uiteraard niet onopgemerkt gebleven in België. De kranten daar zijn vooral onder de indruk van de Turkse invasie in het Olympiastadion in Berlijn en wijzen naar een ‘sleutelmoment’ in de tweede helft: de redding van Bart Verbruggen op een vrije trap van Arda Güler.

“Nederland begon als beste aan de wedstrijd. Depay (2x) en Gakpo kwamen in een kansrijke positie. Maar Depay geeft al heel het toernooi afwezig en Gakpo schoot verrassend ver over en naast”, zo schrijft Het Nieuwsblad. Het medium zag dat het offensief van het Nederlands elftal ‘niet lang’ duurde en de formatie van bondscoach Ronald Koeman in de eerste helft vooral op intensiteit werd afgetroefd. “De Turken legden een veel grotere intensiteit aan de dag en dat zou zich heel de wedstrijd manifesteren. De passie spat er bij Turkse spelers sowieso al vanaf maar met een grote meerderheid fans op de tribune was dat nog een niveau hoger.”

Dat het Turkse publiek zou fluiten als het Nederlands elftal de bal had, lag al in de lijn der verwachting. Maar de verslaggever van Het Nieuwsblad die aanwezig was in het Olympiastadion wist haast niet wat hem overkwam. “Hoe dichter Oranje bij de Turkse goal kwam, hoe luider dat er werd gefloten. Met de digitale horloges van tegenwoordig kan dat worden gemeten. De onze waarschuwde regelmatig dat we in een te luide omgeving zaten”, zo leest het. Het Laatste Nieuws was eveneens onder de indruk van de Turkse dominantie op de tribune. “De build-up van ‘Ons Oranje’ in Berlijn was weer geweldig. Er werd van links naar rechts gehost door het legioen. Maar eens in het Olympisch stadion schrok Nederland toch van de rode Turkse muur. Geen natie die zó een tegenstander kan uitfluiten als Turkije”, zo schrijft de krant.

Sporza hoorde dat het fluitconcert van Turkije in de eerste helft niet heel lang duurde. “Een dot van een kans na nog geen minuut spelen. Depay frommelde zich door de Turkse defensie, maar vergat dan klam te blijven en joeg de bal hoog over. De toon was wel meteen gezet. Een fluittoon, want net als in de vorige wedstrijden floten de Turkse supporters de tegenstander in balbezit voortdurend uit. Lang duurde het fluitconcert niet, want na een felle start van Oranje herstelde Turkije snel het evenwicht. De Turken namen zelfs de bovenhand. Oranje kon de intensiteit van de Turken niet met dezelfde overgave beantwoorden.”

Wie Het Laatste Nieuws in ieder geval niet kon bekoren, was Memphis Depay. “Memphis voetbalde als de Nederlandse Cristiano Ronaldo, eerder een vloek voor z’n eigen team dan een zegen. De hand boven het hoofd gehouden door de bondscoach”, leest het. De Portugees stond dit EK alle wedstrijden in de basis en werd alleen in het duel met Georgië gewisseld. Desondanks kwam hij niet tot scoren, terwijl hij ook de nodige vrije trappen verprutste, wat hem regelmatig op kritiek kwam te staan.

Koeman zag zich gedwongen in te grijpen in de rust. Hij haalde Steven Bergwijn, die na zijn goede helft tegen Roemenië een stuk minder voor de dag kwam, naar de kant en bracht Wout Weghorst voor hem binnen de lijnen. Er kwam meer vuur in het Nederlands elftal, maar in België wijst men toch vooral op het ‘sleutelmoment’ in de tweede helft. “Ronald Koeman hoopte op beterschap voor Oranje met de inbreng van Weghorst en die zet pakte goed uit. Nederland had er plots een sterk wapen bij en duwde de Turken achteruit. Toch was het schrikken voor de Nederlanders toen rastalent Güler zijn kunnen toonde op een vrije trap. Verbruggen kon de bal nog nét tegen de paal duwen”, zo zag Sporza.

Had die vrije trap van Güler wél het net gevonden, dan ‘keert Oranje wellicht nooit meer terug’, schrijft Het Nieuwsblad. “Een mannetje hoor, die 19-jarige aanvaller die onder contract ligt bij Real Madrid. Een tiener maar met de uitstraling van een veteraan die aan zijn tiende grote toernooi bezig is. Zit voortdurend te wijzen en zijn ploegmaats te corrigeren. Wel een uitstekende voetballer.” Gelukkig voor Oranje was er voor Güler uiteindelijk geen hoofdrol weggelegd. “Op 25 juni verloor Nederland in Berlijn van Oostenrijk en pakten onweerswolken samen boven de Nederlandse nationale ploeg. Maar die derde plaats zorgde ervoor dat Oranje in de gunstige tabelhelft belandde. Anderhalve week later kleurt de lucht boven de Duitse hoofdstad Oranje”, aldus Het Laatste Nieuws.

